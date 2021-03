Žilina pomôže ľuďom s prihlásením na očkovanie proti COVID-19

Žilina 25. marca (TASR) – Žilinská samospráva pomôže s registráciou na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ľuďom bez prístupu na internet či s nedostatočnými počítačovými znalosťami. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ide najmä o seniorov a občanov digitálne vylúčených.



"Pomoc s očkovaním je dostupná na telefónnom čísle 0917 393 616 počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 h. Službu nebude mesto prevádzkovať počas nastávajúcich veľkonočných sviatkov od 1. do 5. apríla (vrátane)," uviedol Miškovčík.



Záujemcovia o očkovanie, ktorí chcú využiť mestskú infolinku, by si mali vopred pripraviť osobné údaje potrebné na vyplnenie registračného formulára. "Ide najmä o meno a priezvisko prihlasovanej osoby, rodné číslo, názov zdravotnej poisťovne, adresu bydliska (ulicu, popisné číslo, PSČ, obec/mesto) a kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak senior nevlastní mobilný telefón alebo e-mail, môže uviesť aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôveruje," vysvetlil hovorca mesta.



Doplnil, že záujemca o očkovanie nadiktuje pracovníkovi mesta osobné údaje a v reálnom čase sa vpisujú do registračného formulára. "Samospráva ich nezhromažďuje a ani ďalej nespracováva. Elektronický systém informuje zaregistrovaných záujemcov o očkovanie o pridelenom termíne očkovania najneskôr dva dni vopred," dodal Miškovčík.



"V dnešnej situácii viac ako inokedy pociťujeme, že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Aj v našom meste žije veľa starších občanov či ľudí bez prístupu na internet so záujmom o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Chceme pomôcť najmä týmto skupinám zvládnuť proces registrácie, aby im v prístupe k očkovaniu nebránilo len to, že nemajú doma počítač či internet. Vyzývam zároveň všetkých, ktorí si našu službu všimnú, či ju využijú, aby o nej dali vedieť aj iným, ktorí pomoc potrebujú," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.