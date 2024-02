Žilina ponúka umelcom na Staromestských slávnostiach Otvorené pódiu

Žilina 2. februára (TASR) - Mesto Žilina ponúka na tohtoročných Staromestských slávnostiach profesionálnym i amatérskym hudobníkom možnosť vystúpiť na Otvorenom pódiu. Katarína Gazdíková zo žilinskej radnice uviedla, že záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca februára.



Doplnila, že slávnosti sa uskutočnia od 23. do 25. mája 2024. "Na dvoch pódiách sa vystrieda viacero známych interpretov slovenskej hudobnej scény. Kapely ako Vidiek či The Backwards doplnia aj lokálni umelci. Žilinská radnica pre nich vyčlenila v rámci programu niekoľko časových blokov, pričom vystúpenia budú bez nároku na honorár," uviedla.



Okrem technického zabezpečenia bude hudobníkom k dispozícii aj osvetlenie, služby zvukára a propagácia. "Vítané sú predovšetkým aj menej známe lokálne kapely a hudobné zoskupenia prezentujúce rôzne žánre, ktoré by sa rady predstavili divákom a zviditeľnili svoju tvorbu. Ponúkaná produkcia však nesmie byť diskriminujúca a vulgárna," zdôraznila.



Prihlášky na približne hodinové vystúpenie môžu umelci podávať do 29. februára 2024. "Následne ich vyhodnotí odborná komisia a úspešným interpretom zašle do konca marca potvrdenie s uvedením termínu a času vystúpenia," dodala Gazdíková.



Na minuloročných vianočných trhoch ponúkla samospráva umelcom možnosť vystúpiť na Putovnom pódiu. Ako uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne, táto novinka sa stretla s pozitívnymi ohlasmi. "V Žiline a jej okolí pôsobí množstvo muzikantov, spevákov a kapiel, ktorí nemajú priestor, aby mohli ukázať svoj talent. Rozhodli sme sa, že im skúsime vytvoriť priestor a poskytneme im pódium, ktoré bude otvorené pre všetky hudobné talenty. Navyše budú mať k dispozícii kompletné technické zázemie. Verím, že umelcov naša ponuka osloví a prihlásia sa," podotkol.