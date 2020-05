Považské múzeum otvorí o týždeň hrady Budatín a Strečno

Žilina 6. mája (TASR) – Považské múzeum v Žiline otvorí od 13. mája Budatínsky hrad, hrad Strečno a expozíciu Jánošík a Terchová. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Magdaléna Lacková.



Pripomenula, že v rámci druhej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti v novým koronavírusom už otvorili park v areáli Budatínskeho hradu.



"Chvíle na obľúbenom mieste si môžu užiť všetci návštevníci od 6:00 h do 22:00, nevyhnú sa však prísnym opatreniam. Pri vstupe do parku musia mať na sebe rúško, dodržiavať sociálny odstup a nesmú sa zdržiavať v skupinách. Toalety budú pre verejnosť prístupné len v čase prevádzky Budatínskeho hradu," uviedla Lacková.



Budatínsky hrad, hrad Strečno a expozícia Jánošík a Terchová budú prístupné od stredy do nedele od 9:00 do 16:00. V areáli Budatínskeho hradu sa otvorí aj Drotársky pavilón od 9:00 do 16.30.



"Prehliadky budú individuálne, pričom v expozíciách bude zabezpečený dozor. Návštevníci budú mať povinnosť nosiť rúška, dodržiavať sociálny odstup a riadiť sa všeobecnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva. Tešíme sa, že po dvoch mesiacoch bude v našich expozíciách opäť rušno a ľudia si budú môcť vychutnať ich čaro. Aj keď inak, ako boli doteraz zvyknutí. Naďalej však neplánujeme žiadne podujatia, a taktiež neprijímame rezervácie na prehliadky," vysvetlil riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.



Viac informácií a pravidlá pre konkrétne expozície nájdu záujemcovia priamo v hradoch a na webovej stránke Považského múzea.