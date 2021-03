Žilina požiada o financie na obnovu ihrísk pri ZŠ Gaštanová

Žilina 30. marca (TASR) – Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili na pondelkovom (29. 3.) online rokovaní žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu na revitalizáciu športových ihrísk pri Základnej škole (ZŠ) Gaštanová. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka schválili poslanci na spolufinancovanie projektu 50 percent z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo výške 238.000 eur.



"V tomto roku ideme zrekonštruovať športový areál na Martinskej ulici a chceme nájsť financie aj na projekt v ZŠ Gaštanová. Malo by sa zrekonštruovať celé ihrisko s atletickou dráhou a vybudovať nové multifunkčné ihrisko. Radi by sme už v tomto volebnom období urobili časť školských areálov, ktoré sú zanedbané a nikto im nevenoval pozornosť," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Projekt Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina navrhuje revitalizáciu existujúcich športových ihrísk, určených na povinné hodiny telesnej a športovej výchovy a aktivity športových krúžkov, klubov a širokej verejnosti. "Konkrétne ide o revitalizáciu atletického oválu dĺžky 250 metrov so 100-metrovou rovinkou a skoku do diaľky, doplnenie mobilného sektora pre skok do výšky, vybudovanie nového viacúčelového ihriska a obnovenie, zrovnanie a vyčistenie existujúceho volejbalového ihriska. Návrh revitalizácie rieši návrh nových povrchov a spevnených plôch a návrh ochranných sietí okolo volejbalového a viacúčelového ihriska," doplnil hovorca mesta.