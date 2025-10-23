< sekcia Regióny
NOČNÝ POŽIAR BYTOVKY V ŽILINE: Pred plameňmi utekalo 19 ľudí
Plamene zachvátili strechu a podkrovné byty objektu. Na mieste okamžite zasahovalo celkovo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Autor TASR
Žilina 23. októbra (TASR) - Žilinská radnica vyhlásila v súvislosti s nočným požiarom bytového domu na Bratislavskej ulici mimoriadnu situáciu. Príčiny požiaru nie sú aktuálne známe a sú predmetom vyšetrovania, ďalším postupom po požiari sa bude zaoberať krízový štáb mesta. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.
Požiar v bytovom dome, ktorý je vo vlastníctve mesta, vypukol v stredu (22. 10.) po 22.00 h a v tom čase ho obývalo 19 obyvateľov. „Plamene zachvátili strechu a podkrovné byty objektu. Na mieste okamžite zasahovalo celkovo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Pri zásahu pomáhali aj príslušníci štátnej a mestskej polície,“ priblížila Gazdíková.
Doplnila, že všetkých obyvateľov postupne evakuovali do bezpečia telocvične Základnej školy na Hollého ulici. „Podľa doterajších informácií si požiar nevyžiadal žiadne zranenia. Zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti mesta Žilina aktuálne koordinujú ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť pomoc dotknutým obyvateľom. K situácii na Bratislavskej ulici bude zasadať krízový štáb mesta,“ dodala Gazdíková.
