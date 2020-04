Žilina predĺžila platnosť preventívnych opatrení do odvolania

Žilina 15. apríla (TASR) – Mesto Žilina predlžuje do odvolania preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktoré platili do 15. apríla. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka o tom rozhodol Krízový štáb mesta Žilina vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu na celom území Slovenska.



Doplnil, že sa predlžuje aj obmedzený režim Mestského úradu (MsÚ) v Žiline. "Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, od 8.00 do 11.00 h sú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne. Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch sú otvorené v úradných hodinách stanovených Ministerstvom vnútra SR - v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 11.00 h, v stredu od 13.00 do 16.00 h," informoval Miškovčík.



"Žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na MsÚ, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na jednotlivé odbory MsÚ sú k dispozícii na internetovej stránke mesta v časti Občan/Kontakty," dodal hovorca mesta.



Mestská hromadná doprava jazdí až do odvolania v prázdninovom režime. "Je zakázané nastupovať a vystupovať z vozidiel prvými dverami, zamedzený je prístup do prednej časti k vodičovi. Zrušené je dotykové otváranie dverí. Do autobusov a trolejbusov môžu nastupovať len cestujúci, ktorí majú na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo alternatívneho zahalenia nosa a úst. Pri cestovaní sa zároveň odporúča nosiť rukavice," podotkol Miškovčík.



V platnosti zostáva aj zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na území mesta. "Aj pozastavenie prevádzky Mestského divadla, zimného štadióna, Mestskej krytej plavárne, plavárne v Základnej škole (ZŠ) Martinská. Pozastavená je činnosť v denných centrách pre seniorov a zakázané sú návštevy v Zariadení pre seniorov Úsmev. Pozastavená zostáva aj činnosť Denného stacionára na Námestí J. Borodáča a prerušená je služba tzv. sociálneho taxíka," uviedol hovorca mesta.



"Do odvolania sa predlžuje zákaz vstupu na všetky detské ihriská v správe mesta. Platí aj sprísnený režim pre všetky občianske rozlúčky so zosnulými a naplánované sobáše," uzavrel Miškovčík.