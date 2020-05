Žilina predpokladá výpadok príjmov rozpočtu deväť miliónov eur

Žilina 4. mája (TASR) – Mesto Žilina predpokladá výpadok príjmov rozpočtu v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom vo výške deviatich miliónov eur. Dokument o ekonomických a finančných dosahoch na rozpočet predstaví mesto na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) v pondelok 11. mája. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že samospráva pri modelovaní rozpočtových scenárov vychádza z aktuálnych analýz ministerstva financií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banky Slovenska v oblasti vývoja HDP a výpadku podielových daní. "Rovnaký nepriaznivý vývoj sa očakáva aj pri zníženom výbere miestnych daní a poplatkov. K tomu treba pripočítať výpadky v oblasti iných príjmov mesta z dôvodu pozastavených aktivít a zvýšené náklady na boj s epidémiou," uviedol Miškovčík.



Radnica pracuje na niekoľkých modeloch vývoja ekonomickej situácie, ktoré bude podľa aktuálneho stavu upravovať. "Veľmi zodpovedne sme sa od začiatku postavili ku všetkým preventívnym opatreniam prijímaným na úrovni štátu, ale aj mesta. Výrazné výpadky v príjmoch rozpočtu sa očakávajú v oblasti podielových daní a miestnych daní a poplatkov. Mnohé z opatrení znamenali utlmenie, pozastavenie činností mestských subjektov, spoločností, inštitúcií a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takéto zastavenie činností v súvislosti s novým koronavírusom prinieslo ekonomické straty, na ktoré bude musieť mesto nájsť finančné prostriedky," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Podotkol, že už dnes sú jasné rozpočtové úpravy, ktoré budú znižovať negatívne dosahy koronakrízy. "Prvým konkrétnym opatrením je návrh použitia veľkej časti rezervného fondu na krytie bežných výdavkov mesta. V prvej etape sme tiež pristúpili k revízii existujúcich zmluvných vzťahov s externými dodávateľmi, k pozastaveniu investičných akcií mesta okrem havárií a nevyhnutných investícií, k regulácii mzdových nákladov, pozastaveniu dotácií a grantov či zrušeniu spoločenských akcií organizovaných mestom. Musím však zdôrazniť, že nesedíme so založenými rukami a ďalej pracujeme. Ani koronavírus nemôže byť dôvodom na úplné zastavenie nevyhnutných činností a služieb, ktoré pre Žilinčanov zabezpečujeme," povedal Fiabáne.



Návrh opatrení a s ním súvisiace úspory na výdavkovej strane sú podľa žilinského primátora dostatočné na to, aby boli zabezpečené chod mesta a štandardné služby pre obyvateľov. "Ekonomické úspory prvej etapy by nemali občania mesta pocítiť v bežnom živote. Pozastavené sú napríklad investičné akcie vo výške 1,5 milióna eur na rok 2020. Ďalšie úspory mesto hľadá v rámcových dodávkach externými dodávateľmi, či už úpravou predmetu zmlúv, finančnej náročnosti a v niektorých prípadoch aj náhradou plnenia vlastnými kapacitami," dodal Miškovčík.



"Chápeme, že kríza súvisiaca s epidémiou nového koronavírusu nezasiahne len rozpočet mesta, ale aj súkromné spoločnosti či podnikateľov. V rámci zákonných možností sme pripravení zmierniť dosah koronakrízy aj na súkromné spoločnosti, platcov dane a vyjsť im maximálne v ústrety, ak požiadajú o splátkový kalendár platenia daní," uviedol žilinský primátor s tým, že postup pri žiadosti o splátkový kalendár bude podnikateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta v najbližších dňoch.