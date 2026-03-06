< sekcia Regióny
Žilina predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Predmetom rokovania boli aj ďalšie otvorené otázky týkajúce sa samotnej výstavby, ale aj hľadania tých najoptimálnejších dopravných riešení v dotknutej oblasti do budúcnosti.
Autor TASR
Žilina 6. marca (TASR) - Opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby diaľnice D3 na obyvateľov Žiliny a predovšetkým mestskej časti Brodno boli predmetom štvrtkového (5. 3.) rokovania predstaviteľov žilinskej radnice a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Dôležitou súčasťou opatrení bude pravidelné a systematické čistenie komunikácií, o ktoré sa postará zhotoviteľ stavby.
S cieľom zaistiť bezpečnosť detí a plynulosť premávky sa stavebné vozidlá budú môcť pohybovať po miestnych cestách iba mimo časov školských dochádzok, čiže od 8.00 do 13.00 h a od 15.00 h do večerných hodín. „Počas výstavby bude premávka na Brodňanskej ulici zabezpečená len jednosmerne a budú ju riadiť regulovčíci, pričom prioritne budú mať prednosť vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Posilnené budú hliadky mestskej polície v dotknutej oblasti tak, aby bol zabezpečený dohľad nad dodržiavaním nových dopravných pravidiel,“ priblížila Ondrášová.
„NDS deklarovala, že zváži možnosti na odľahčenie dopravného zaťaženia na hlavných dopravných ťahoch v meste najmä na estakáde či na Ľavobrežnej a Kragujevskej ulici. Riešením by mohlo byť vybudovanie takzvaného bajpasu pred križovatkou Brodno,“ uviedla žilinská hovorkyňa. Doplnila, že mesto požiadalo investora o zachovanie zjazdu do Brodna z budúcej diaľnice D3 a tiež o zabezpečenie napojenia z budúcej preložky cesty I/11 na diaľnicu D3.
Diaľničný úsek medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom má celkovú dĺžku 11,2 kilometra, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 1307 dní. Je jedným z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3, zvyšnými sú úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov.
