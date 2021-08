Žilina preinvestuje zmiernenia zmeny klímy viac ako 1,3 milióna eur

Žilina 31. augusta (TASR) – Mesto Žilina preinvestuje počas najbližších troch rokov na projekty zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy viac ako 1,3 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Pripomenul, že medzi najvážnejšie problémy v oblasti životného prostredia na Slovensku patrí znečisťovanie ovzdušia. "Správy o stave životného prostredia sa zhodujú na tom, že najvýraznejším problémom je znečistenie ovzdušia pevnými časticami PM10 a PM2,5. Výrazným zdrojom pevných častíc je lokálne vykurovanie, doprava a resuspenzia (znovuzvírenie) častíc z povrchu ciest," uviedol Miškovčík.



"Vystavenie znečistenému ovzdušiu je zdraviu škodlivé v každom veku. Znečistené ovzdušie nemá hranice a ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, čím budeme kúriť v našich domácnostiach. Ako mesto sa usilujeme aj v tejto problematike podnikať niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť k znižovaniu znečisťovania ovzdušia," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Vďaka podpore z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu sa napríklad vysadia ďalšie stromy. "Doplní sa zeleň, znovu vysadí časť lesa v Žiline-Zástraní, zrevitalizuje sa vybraná plocha v Lesoparku Chrasť, zníži sa energetická náročnosť Materskej školy Andreja Kmeťa či vybuduje zelená strecha na budove mestského úradu," dodal Miškovčík.



Mesto Žilina bojuje podľa neho so znečisťovaním ovzdušia aj ďalšími opatreniami. "V oblasti dopravy sa zaviedlo zhustenie spojov mestskej hromadnej dopravy, jej preferencia a reguluje sa vstup automobilov do pešej zóny. Dlhodobo sa podporuje cyklodoprava vybudovaním nových cyklotrás, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, v obľube je bikesharing či zdieľané elektrické kolobežky. V ďalších oblastiach to je predovšetkým revitalizácia verejných priestorov, vnútroblokov, obnova i výsadba uličných stromoradí, zelene či znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta," uzavrel Miškovčík.