Primátor Žiliny menoval do funkcie novú riaditeľku mestského CVČ

Žilina 21. mája (TASR) – Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici v Žiline má novú riaditeľku Annamáriu Mihalčinovú. Do funkcie ju tento týždeň menoval primátor mesta Peter Fiabáne. Od nového vedenia samospráva očakáva najmä stabilizáciu zariadenia, zabezpečenie funkčnosti a posilnenie jeho transparentnosti. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Téma voľnočasových aktivít pre deti a mládež je v Žiline podľa primátora jednou z kľúčových priorít. "Mestské CVČ má za sebou neľahké obdobie. No v tejto chvíli je pre mňa veľmi dôležité, aby centrum fungovalo a plnilo si svoj primárny účel. Slúži najmä deťom a ich rodičom. Preto by to mala byť inštitúcia, v ktorú majú dôveru a v ktorej majú vytvorené podnetné prostredie na voľnočasové aktivity," povedal Fiabáne.



Vedenie mesta podľa Miškovčíka vníma neľahké obdobie, ktoré má CVČ za sebou. "Výsledky kontrol v centre poukázali na závažné zistenia, ktoré nemožno ignorovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Zároveň je však potrebné dať centru priestor sa znova nadýchnuť. Aby mohli jeho zamestnanci slobodne konať a venovať sa práci s deťmi," podotkol primátor. Zdôraznil, že proces odstraňovania vážnych chýb, ktoré sa udiali za predošlého vedenia, sa musí uskutočňovať precízne, no s ohľadom na zamestnancov a inštitúciu.



Nová riaditeľka by centru podľa svojich slov rada vrátila dôveryhodnosť. "Ale zameriam sa aj na podporu jeho obľúbenosti medzi deťmi a rodičmi," uviedla.



Mihalčinová donedávna pôsobila ako pedagogička v materskej, základnej škole a na gymnáziu. Vysokoškolské štúdiá ukončila v roku 1994 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.