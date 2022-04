Žilinský kraj žiada zachovanie krajského súdu

Na snímke primátori, starostovia, poslanci a zamestnanci zo Žilinského kraja počas tlačovej konferencie na tému “Nesúhlas s plánovaným zrušením Krajského súdu v Žiline” pred budovou Krajského súdu v Žiline dňa 20. apríla 2022. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 20. apríla (TASR) – Desiatky primátorov, starostov a poslancov zo Žilinského kraja požadujú zachovanie Krajského súdu (KS) v Žiline. Nesúhlas s jeho plánovaným zrušením viacerí z nich vyjadrili v stredu pred budovou súdu. Žilina podľa nich potrebuje odvolací súd, aby bola zabezpečená dostupnosť súdnej ochrany. V rámci reformy súdnej mapy žiadajú o vytvorenie štvrtého odvolacieho žilinsko-trenčianskeho súdneho bodu so sídlom v Žiline." uviedol Denis Cáder z Iniciatívy za záchranu KS v Žiline, ku ktorej sa podľa jeho slov pridalo približne 70 starostov a primátorov zo Žilinského kraja. Podporu im vyjadrili aj Základná organizácia odborového zväzu justície pri KS v Žiline a zamestnanci súdu.Podľa slov predsedníčky KS v Žiline Evy Malíkovej je pri reforme potrebné, aby sa zachovala dostupnosť justície pre občanov. "" zhodnotila. Dodala, že Žilinský kraj nie je s Banskobystrickým prirodzene prepojený. Zdôraznila, že to bude nepríjemné najmä pre ekonomicky slabé vrstvy občanov, lebo súdy pre nich budú nedostupné.Sudcovskú radu KS v Žiline správy o prípadnom zrušení žilinského a trenčianskeho krajského súdu znepokojili. Pripojením ku banskobystrickému KS by podľa sudcovskej rady prišlo k zásadnému zhoršeniu dostupnosti odvolacieho súdu pre občanov z trenčianskeho a žilinského obvodu. Nesúhlas s plánovaným zrušením súdu vyjadrilo v utorok (19. 4.) aj Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Prijali uznesenie, v ktorom žiadajú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú o prehodnotenie tohto kroku.Koalícia sa na finálnej podobe súdnej mapy zatiaľ nedohodla. Kolíková chce, aby sa téma vyriešila na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 26. apríla. Podľa vyjadrení koaličných predstaviteľov je potrebné dorokovať niektoré detaily súvisiace najmä so sídlami krajských súdov.