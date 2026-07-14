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Žilina pripravuje komplexnú obnovu Burianovej veže za 1,2 milióna eur
Komplexná rekonštrukcia Burianovej veže je plánovaná na začiatok roka 2027.
Autor TASR
Žilina 14. júla (TASR) - Žilinská radnica pripravuje rekonštrukciu jednej z najvýznamnejších historických dominánt mesta - Burianovej veže. Projekt s predpokladanou investíciou takmer 1,2 milióna eur bude financovaný z fondov Európskej únie. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, samotnej realizácii predchádza archeologický výskum, ktorý sa začal odkrytím vstupu do historickej krypty.
Prvá etapa archeologického výskumu potrvá približne štyri týždne. „Odborníci počas nej preskúmajú priestory krypty, zdokumentujú jej stav a vyhodnotia nálezy. Po ukončení tejto etapy bude vstup do krypty opäť zabezpečený. V budúcom roku bude výskum pokračovať druhou etapou, ktorá bude zahŕňať antropologické skúmanie ľudských ostatkov a konzerváciu prípadných drevených, textilných a ďalších nálezov,“ priblížila Ondrášová.
Komplexná rekonštrukcia Burianovej veže je plánovaná na začiatok roka 2027. „V rámci rekonštrukcie sa opraví poškodený krov a strecha, ktorá dostane novú medenú krytinu. Súčasne sa obnovia historické schodiská, okná, dvere, mreže aj kamenné portály a zrekonštruuje sa fasáda tak, aby opäť vynikli jej pôvodné architektonické detaily,“ uviedla žilinská hovorkyňa.
Doplnila, že súčasťou projektu bude aj sanácia vlhkosti, ktorá dlhodobo ohrozuje stav pamiatky, obnova bezprostredného okolia a vytvorenie novej stálej expozície. „Na vrchol veže sa po reštaurovaní vráti aj pozlátený kríž s makovicou, do ktorej bude uložená časová kapsula,“ dodala Ondrášová.
Prvá etapa archeologického výskumu potrvá približne štyri týždne. „Odborníci počas nej preskúmajú priestory krypty, zdokumentujú jej stav a vyhodnotia nálezy. Po ukončení tejto etapy bude vstup do krypty opäť zabezpečený. V budúcom roku bude výskum pokračovať druhou etapou, ktorá bude zahŕňať antropologické skúmanie ľudských ostatkov a konzerváciu prípadných drevených, textilných a ďalších nálezov,“ priblížila Ondrášová.
Komplexná rekonštrukcia Burianovej veže je plánovaná na začiatok roka 2027. „V rámci rekonštrukcie sa opraví poškodený krov a strecha, ktorá dostane novú medenú krytinu. Súčasne sa obnovia historické schodiská, okná, dvere, mreže aj kamenné portály a zrekonštruuje sa fasáda tak, aby opäť vynikli jej pôvodné architektonické detaily,“ uviedla žilinská hovorkyňa.
Doplnila, že súčasťou projektu bude aj sanácia vlhkosti, ktorá dlhodobo ohrozuje stav pamiatky, obnova bezprostredného okolia a vytvorenie novej stálej expozície. „Na vrchol veže sa po reštaurovaní vráti aj pozlátený kríž s makovicou, do ktorej bude uložená časová kapsula,“ dodala Ondrášová.