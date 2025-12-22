Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina pripravuje komplexnú rekonštrukciu CVČ Zvolenská

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Projekt v hodnote viac ako jedného milióna eur bude financovaný z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, mesto sa na jeho realizácii nebude finančne podieľať

Autor TASR
Žilina 22. decembra (TASR) - Výrazné zlepšenie technického a energetického stavu budovy prinesie budúcoročná komplexná rekonštrukcia Centra voľného času (CVČ) na Zvolenskej ulici v Žiline. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, projekt v hodnote viac ako jedného milióna eur bude financovaný z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, mesto sa na jeho realizácii nebude finančne podieľať.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na august budúceho roka a trvať by mali šesť mesiacov. „Projekt zahŕňa celkovú opravu stavebných, zdravotechnických a elektroinštalačných systémov vrátane výmeny radiátorov s termostatickými hlavicami a modernizácie osvetlenia na LED svietidlá. Vetranie a chladenie budovy zabezpečia lokálne rekuperačné jednotky, ktoré vracajú časť tepla späť, a doplní ich aj prirodzené vetranie cez okná,“ uviedla Ondrášová.

Žilinský primátor Peter Fiabáne poukázal na fakt, že budova CVČ Zvolenská je dnes takmer v pôvodnom stave a drobné úpravy súviseli so zmenou jej užívania. „V rámci rekonštrukcie zateplíme steny a strechu, vymeníme okná, dvere a zmodernizujeme vykurovanie, vetranie aj osvetlenie. Úpravy interiéru a vstupov zlepšia prístup na prízemie a hygienický štandard pre deti, mládež aj zamestnancov centra,“ priblížil Fiabáne.

Doplnil, že na streche budovy bude tiež inštalovaný fotovoltický systém, ktorý prispeje k energetickej nezávislosti objektu a zároveň podporí ekologické ciele znížením emisií skleníkových plynov.
