Žilina pripravuje modernizáciu komunikácií dvoch ulíc
Rekonštrukciou Obchodnej ulice reaguje mesto na rastúcu dopravnú záťaž v tejto lokalite, kde okrem klientskeho centra pribudli aj viaceré prevádzky.
Autor TASR
Žilina 22. septembra (TASR) - Mesto Žilina pripravuje modernizáciu komunikácií ulíc Obchodná a Na Veľký Diel. Projekt modernizácie Obchodnej ulice by mal zabezpečiť plynulejšiu premávku a zároveň zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Cena stavebných prác predstavuje takmer 460.000 eur. Samospráva plánuje tiež vybudovať dažďovú kanalizáciu ulice Na Veľký Diel, aby komunikáciu odvodnila. V rámci projektu za viac ako 668.000 eur cestu nanovo vyasfaltuje. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline.
Rekonštrukciou Obchodnej ulice reaguje mesto na rastúcu dopravnú záťaž v tejto lokalite, kde okrem klientskeho centra pribudli aj viaceré prevádzky. Modernizácia by mala zvýšiť bezpečnosť, plynulosť premávky aj technickú úroveň cesty. „Pred priechodmi pre chodcov osadíme 20 dopravných gombíkov, ktoré vodičov včas upozornia na priechod. Zlepšíme aj odvodnenie vozovky, pribudnú štyri nové kanalizačné vpusty, aby sa na ceste nedržala voda,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Spresnil, že na ulici Obchodná, kde je vozovka v najhoršom stave, kompletne vymenia podložie a položia novú konštrukciu. Celý úsek od Poštovej ulice až po výjazd na Maticu slovenskú dostane nový asfalt, a napokon pribudne aj vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane vyznačenia cyklodopravy. Primátor začiatok realizácie projektu predpokladá na jún budúceho roka.
Ďalej mesto pripravuje aj výstavbu dažďovej kanalizácie na ulici Na Veľký Diel, ktorá spája sídlisko Solinky s Ulicou Vysokoškolákov. „Potreba vznikla po vybudovaní chodníka a cyklotrasy v roku 2019, keď sa zmenili odtokové pomery dažďovej vody. Voda dnes ostáva na ceste, vymieľa krajnicu a poškodzuje vozovku. Nová kanalizácia zabezpečí odvod dažďovej vody do Čížovho jarku. Po jej vybudovaní bude komunikácia nanovo vyasfaltovaná,“ doplnila Gazdíková. V rámci projektu sa obnoví vodorovné a zvislé dopravné značenie v celkovej dĺžke takmer 3,5 kilometra.
