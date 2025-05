Žilina pripravuje počas futbalových ME fanzónu, posilní aj spoje MHD

Žilina 20. mája (TASR) - Žilinská samospráva v spolupráci s organizátorom futbalových Majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov pripravuje pre fanúšikov fanzónu s hudobným programom, sprievodnými aktivitami a občerstvením. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, plynulejšiu prepravu na futbalový štadión zabezpečí posilnená mestská hromadná doprava (MHD).



Na žilinskom futbalovom štadióne sú naplánované v skupinovej fáze tri stretnutia a mesto bude hostiť futbalových fanúšikov z Poľska, Gruzínska a Francúzska. O predzápasovú atmosféru sa postará fanzóna na Námestí Andreja Hlinku. „Chceme, aby si fanúšikovia zo Žiliny aj zo zahraničia odniesli nielen skvelý športový zážitok, ale aj príjemné spomienky na naše mesto. Verím, že si atmosféru v centre aj na štadióne užijú naplno,“ povedal primátor Peter Fiabáne.



Doplnil, že individuálna doprava bude v okolí štadióna regulovaná tri hodiny pred každým zápasom, pričom o organizácii dopravy budú vodičov informovať dočasné dopravné značky. Súčasťou dopravného riešenia sú dočasné záchytné parkoviská v širšom centre mesta.



„V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny posilníme spoje MHD tak, aby sa fanúšikovia dostali na každý zápas pohodlne a včas. Odporúčame preto využiť mestskú hromadnú dopravu, prípadne prímestskú či vlakovú dopravu, ktoré budú počas turnaja najpraktickejšími spôsobmi prepravy,“ dodal žilinský primátor. Posilnené budú spoje liniek MHD č. 4, 6 a 14 do 24.00 h v intervale 20 minút.



Mládežnícky futbalový šampionát sa bude konať v ôsmich slovenských mestách v termíne od 11. do 28. júna. Okrem Žiliny sa zápasy organizujú v Trenčíne, Trnave, Nitre, Prešove, Košiciach, Dunajskej Strede a Bratislave.