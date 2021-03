Žilina pripravuje rekonštrukciu najvyťaženejších mostov

Žilina 23. marca (TASR) - Mesto Žilina pripravuje rekonštrukciu najvyťaženejších a najrizikovejších mostov, ktoré vykazujú vizuálne zásadnejšie porušenia. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka evidovala žilinská samospráva po kompletnom pasporte a technickej evidencii dopravných objektov ku koncu roka 2019 celkovo 88 mostných objektov s plochou asi 70.900 štvorcových metrov.



"Po technickej evidencii sme zistili, že viaceré mostné objekty nie sú zaradené v majetku mesta a vzhľadom na rozpočtové pravidlá vzniká problém v prípade potreby ich rekonštrukcie. Ide pritom približne o 45 percent z celkového počtu mostných objektov," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že v súčasnosti mesto v spolupráci so Slovenskou správou ciest rieši možnosti majetkového vyrovnania na hlavnom komunikačnom ťahu mestom.



Na základe diagnostiky mesto zabezpečilo projekčné riešenie mostov na Ulici Matice slovenskej, získalo finančné prostriedky a v súčasnosti je návrh na zmenu rozpočtu vo výške 110.000 eur určených na rekonštrukciu v zmysle projektovej dokumentácie. Ak mestské zastupiteľstvo (MsZ) finančné prostriedky schváli, práce sa budú realizovať ešte v tomto roku.



"Zabezpečili sme aj diagnostiku mosta na Ulici Sv. Cyrila a Metoda, aby sa potvrdil rozsah dlhodobého neriešenia. Máme pripravenú zmenu v rozpočte vo výške 25.000 eur na projekčné riešenie rekonštrukcie. Pokiaľ by sme v rozpočte finančné prostriedky mali a budú schválené, predpokladám v tomto roku prípravu projektu a na prelome rokov získanie povolenia na rekonštrukciu," priblížil Fiabáne.



Mesto plánuje aj obnovu pešej lávky ponad Obchodnú ulicu. "Ak povoľovacie konanie neskomplikujú problémy, povolenie by malo byť vydané v tomto roku. Aby rekonštrukcia nezaťažila rozpočet, mesto ju spojilo s projektom existujúcej cyklotrasy a takto plánuje podať žiadosť na financovanie z externých zdrojov. Odbornou diagnostikou prešla aj pešia lávka ponad Centrálnu ulicu. V súčasnosti má mesto podľa rozpočtových možností záujem pripraviť jej technické riešenie a získať povolenie na rekonštrukciu," dodal Miškovčík.