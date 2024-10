Žilina pripravuje zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Žilina 20. októbra (TASR) - Žilinská radnica zverejnila harmonogram jesenného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) na území mesta. Veľkokapacitné kontajnery budú postupne pristavené vo všetkých častiach mesta od 25. októbra do 25. novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Mesiac trvajúca akcia odštartuje v závere októbra v mestských častiach Budatín, Zádubnie a Zástranie a počas prvých novembrových dní bude pokračovať v Strážove, Brodne a Vraní. "Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad, čiže lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne," uviedla Ondrášová.



Upozornila zároveň, že kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu a veľkoobjemný komunálny odpad do nich nepatrí.