Problém s diviakmi v Žiline bude riešiť viacero opatrení mesta

Najväčším problémom je diviačica, ktorá už stratila prirodzené návyky a chodí za bieleho dňa do stredu sídliska.

Žilina 27. júna (TASR) – Mesto Žilina vidí riešenie problémov s diviačou zverou na sídlisku Hájik v budovaní polozapustených kontajnerov a uzamykateľných stojísk, čistení porastov a odchyte diviakov, ktoré sa pohybujú po sídlisku. Na štvrtkovom stretnutí s občanmi sídliska a poslancami mestského zastupiteľstva to povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"V budúcom roku chceme na Hájiku investične vyriešiť polozapustené kontajnery tam, kde nám to podmienky umožňujú. A vyriešiť časti, kde budú kontajnery uložené v uzamykateľných stojiskách. Tak, aby sa prasiatka nedostali k odpadkom."



"MsZ v utorok schválilo 20 000 eur ako dotáciu urbáru, od ktorého chceme, aby vyčistil porasty medzi Hájikom, Závodím a Bánovou. Tretí krok je odchyt. V tomto období chceme odchytiť jednu problémovú rodinu – matku so štyrmi malými, ktoré sa pohybujú po sídlisku," povedal Fiabáne.



Poslanec žilinského MsZ za sídlisko Hájik Ján Ničík doplnil, že najväčším problémom je práve diviačica, ktorá už stratila prirodzené návyky a chodí za bieleho dňa do stredu sídliska.



"Je to dlhodobý problém a nebojuje s ním len Žilina, ale aj iné mestá. A nielen na Slovensku. Riešenie je hlavne dlhodobé. Jednak treba eliminovať jedincov, ktorí prekročili istú hranicu. Odloviť ich. Musia z územia sídliska zmiznúť, pretože predstavujú bezpečnostnú hrozbu. A budovať na sídlisku kontajnerové státia, polopodzemné kontajnery," uviedol Ničík.



Podľa vedúceho odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andreja Vidru už poslali žiadosť na odbor lesný a pozemkový Okresného úradu v Žiline na mimoriadny odlov na nepoľovných plochách.



"To znamená, na našich pozemkoch a na pozemkoch urbáru. Po schválení, ktoré očakávame v horizonte maximálne troch týždňov, budeme môcť pristúpiť k odchytu tohto zvieraťa aj s mladými. Pravdepodobne nejakou narkotizačnou technikou," dodal vedúci odboru životného prostredia žilinského MsÚ.



Na sídlisku Hájik sú podľa náčelníka Mestskej polície Žilina Petra Mišejku hliadky každodenne popoludní, podvečer a v noci.



"Ak je problém s diviačou zverou na konkrétnom mieste, príde hliadka a snaží sa upozorňovať okoloidúcich obyvateľov na toto nebezpečenstvo. Reakcia niektorých obyvateľov nie je dobrá, pretože dehonestujú prácu mestskej polície. Často znášame verbálne útoky z balkónov. Niekto chce, aby sme túto zver doslova odstrelili, niekto, aby sme ju vyplašili a aby sme tieto zvieratá nejakým spôsobom chránili. Reakcie sú naozaj rôzne. Ale na to sme si zvykli a nie je to nič nové," uzavrel náčelník mestskej polície.