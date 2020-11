Problém s dlhodobo odstavenými autami v Žiline má nové riešenie

Žilina 3. novembra (TASR) – Problém s dlhodobo odstavenými motorovými vozidlami v Žiline má vyriešiť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mestskí poslanci schválili v pondelok na zasadnutí formou videokonferencie. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka nové nariadenie zdaní vozidlá, ktoré tvoria bariéru vo verejnom priestore v meste.



Poslanci schválili novú sadzbu dane pre motorové vozidlá, stojace na verejnom priestranstve po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní.



„Sadzba predstavuje rozmer priemerného parkovacieho miesta v štvorcových metroch vynásobený sadzbou dane za meter štvorcový (1,20 eura). Po novom zaplatia majitelia za každý jeden deň 14,40 eura, mesačne je to 432 eur. Je to aj psychologický aspekt, aby si občania uvedomili, že pokiaľ chcú mať dlhodobo odstavené vozidlá, tak budú mestu platiť takúto daň," vysvetlil vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik.



„Chceme motivovať najmä majiteľov dlhodobo stojacich vozidiel k ich odstráneniu z verejných priestranstiev. Hľadali sme najvhodnejší spôsob v rámci legislatívnych možností, ktorý by nám pomohol problém s dlhodobo odstavenými vozidlami riešiť. Som veľmi rád, že uvedený návrh bol na zastupiteľstve prijatý. Je to ďalší krok k skvalitňovaniu verejného priestranstva v Žiline," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Samospráva zároveň upozornila, že zákon neporušujú majitelia vozidiel, ktorí parkujú na verejnom parkovacom mieste mimo trvale vyhradeného parkovacieho miesta, no majú evidenčné číslo, netvoria prekážku cestnej premávky a nepoškodzujú životné prostredie.