Čestný doktorát Žilinskej univerzity poputuje profesorovi P. Chebenovi

Žilina 17. októbra (TASR) – Hosťujúci profesor na Žilinskej univerzite (UNIZA) v Žiline a hlavný vedecký pracovník Kanadskej národnej rady pre výskum Pavel Cheben získal čestný titul doctor honoris causa. Medailu a diplom si prevzal 14. októbra počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady UNIZA, rozšírenej o Vedeckú radu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.



Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Adriana Valentovičová, profesor Cheben patrí medzi najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti fyzikálno-technických vied. Má výnimočné zásluhy v rozvoji vedy a techniky v oblasti integrovanej optiky a fotoniky. Pôsobí takmer 30 rokov v zahraničí, pričom mimoriadne aktívne pomáha zapájať slovenských vedcov do špičkovej medzinárodne uznávanej svetovej vedy. Technológie vyvinuté profesorom Chebenom a jeho kolektívom dosiahli svetové uznanie.



"Pavel Cheben sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), spoločne publikovali viacero článkov v karentovaných časopisoch. Mimoriadnu pozornosť venuje zapájaniu doktorandov a postdoktorandov do riešenia výskumných úloh a umožňuje im prácu v špičkových laboratóriách vo svete (Kanada, Španielsko, Francúzsko). Na UNIZA a Slovensko prináša cenné know-how v oblasti integrovanej optiky, odboru, v ktorom Slovensko historicky zaostáva v porovnaní s okolitými štátmi ako Česko a Rakúsko," uviedla Valentovičová.



Ako dodala, objavy Pavla Chebena prijali aj niekoľkí významní priemyselní hráči vrátane IBM a Ciena (nový typ optického vlnovodu). Známy je aj jeho svetovo jedinečný vývoj biosenzorov, dôležitý pre aplikácie v oblasti genomiky, analýzy DNA a detekcie patogénov. Veľký ohlas zaznamenal aj vývoj nanokompozitného skla pre aplikácie v holografickom zázname. Za prelomový vývoj v integrovanej optike sa považuje spektrometer integrovaný na čipe, využíva ho NASA.