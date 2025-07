Projekt Bezpečné ulice sa najbližšie zameria na Jarnú ulicu v Žiline

Žilina 2. júla (TASR) - Žilinská radnica pokračuje v snahe zlepšiť bezpečnosť a kvalitu verejných priestranstiev v okolí škôl. V rámci projektu Bezpečné ulice, ktorý koordinuje Útvar hlavného architekta (ÚHA), sa najbližšie zameria na Jarnú ulicu v mestskej časti Hliny VII. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, opatrenia majú vytvoriť bezpečnejší priestor pre stovky detí na ceste do školy a zo školy.



Pripomenula, že na Jarnej ulici sa nachádzajú štyri školské zariadenia. „Podľa dostupných údajov býva 275 detí priamo v lokalite Hliny VII, no mnohé z nich prichádzajú do školy autom, často z dôvodu chýbajúcej bezpečnej infraštruktúry. Analýza ÚHA ukázala konkrétne problémy, ako nelegálne parkovanie na chodníkoch, chýbajúce priechody či neprehľadné križovatky,“ priblížila Ondrášová.



Návrhu potrebných úprav predchádzal monitoring ulice, do ktorého sa zapojili riaditelia škôl, rodičia, učitelia a deti. „Tento prístup umožnil lepšie porozumieť návykom detí a rizikám, ktorým sú na ceste do školy vystavené. ÚHA spolu so Žilinskou univerzitou na základe týchto dát pripravil návrh, ako dopravu upokojiť a urobiť ju bezpečnejšou,“ doplnila Ondrášová.



Prvá zmena nastane už od nového školského roka. Na Jarnej ulici vzniknú nové krátkodobé parkovacie miesta typu „kiss and ride“ pre rodičov, vytvorí sa upokojená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h a doplní sa chýbajúci chodník pre peších a zeleň.



Bezpečné ulice v Žiline odštartovali pilotným projektom na ZŠ Sv. Gorazda a ZŠ Martinská, kde sa zaviedli prvostupňové opatrenia, ako sú zmeny v dopravnom značení, vyhradenie odstavných pruhov pre rodičov v ranných hodinách, doplnenie lavičiek, zákaz vjazdu automobilov na školský dvor a vyhradenie priestorov pred školou deťom. V súčasnosti sa pripravujú druhostupňové opatrenia, ktoré sú už v projektovej fáze a v týchto lokalitách budú pokračovať. ÚHA a mesto Žilina plánujú podobné zmeny aj pri ďalších školách.