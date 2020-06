Prvý žilinský cyklobusový víkend prekvapil veľkým počtom záujmcov

Žilina 13. júna (TASR) – Viac ako stovka milovníkov cykloturistiky využila minulý víkend služby žilinských cyklobusov. Spoločnosť SAD Žilina ich na tri linky nasadila prvýkrát v tomto roku.



Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová, cyklobusy zo žilinskej autobusovej stanice vyrazili do troch obľúbených cykloturistických destinácií v Žilinskom kraji - do Terchovej, Novej Bystrice a Turčianskych Teplíc. Najväčší záujem bol o prevoz bicyklov smerom k Novej Bystrici.



„Väčšina cestujúcich v cyklobusoch boli turisti, pre ktorých je toto rýchle a bezpečné spojenie výhodné na prepravu do turisticky atraktívnych lokalít Terchovej, Bystrickej doliny so skanzenom na Vychylovke či na prehliadku Turčianskych dolín, kopcov a hradov. Na stanicu v Žiline sa na bicykli priviezlo 105 cestujúcich, cez frekventované cesty použili prepravu cyklobusom, aby následne pokračovali na potulkách znova na dvoch kolesách,“ uviedla Strelcová.



Úspešný štart cyklobusovej sezóny podľa nej dokázal, že cyklobusy majú svoje miesto na trhu a stávajú sa obľúbeným spôsobom prepravy za rôznymi športovými a oddychovými aktivitami cestujúcich. „Pevne veríme, že pozitívny trend bude pokračovať aj naďalej, počas celej tohtoročnej cyklobusovej sezóny 2020,“ doplnila hovorkyňa.



Cyklobusy môže verejnosť využívať v sobotu, nedeľu a počas sviatkov do 27. septembra. Od 7. júla do 28. augusta budú cyklobusy premávať aj počas piatkov.