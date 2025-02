Žilinská radnica spustila grantový program

Žilina 19. februára (TASR) - Žilinská radnica zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie na podporu aktivít v oblastiach kultúry, športu, vzdelávania, inštitucionálnej podpory, životného prostredia a verejného priestoru či sociálnej a zdravotnej oblasti. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Na podporu projektov je v rozpočte vyčlenených viac ako 250.000 eur.



Záujemcovia o granty môžu podávať svoje žiadosti do 3. marca. "Žiadosť je potrebné podať elektronicky a zároveň je nutné jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formulára doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky," upozornila Ondrášová.



Pripomenula zároveň, že žiadateľ musí mať sídlo či trvalý pobyt v Žiline alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby jeho obyvateľom. "Minimálny príspevok mesta na malý projekt je vo výške 500 eur, maximálne môže samospráva prispieť sumou 5000 eur, v prípade podania dvoch projektov je maximálna výška podpory 2500 eur. V oblasti kultúry a športu spustila radnica tento rok novinku. Okrem podpory malého podujatia sa tiež možno uchádzať o podporu veľkého projektu minimálne sumou 5000 eur, maximálne do výšky 10.000 eur," spresnila Ondrášová.



Doplnila, že na podporu kultúry pôjde tento rok z grantov 120.000 eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20.000 eur a rovnaká suma je alokovaná pre oblasť životného prostredia a verejného priestoru i pre oblasť vzdelávania. V minulom roku poskytlo mesto Žilina prostredníctvom dotácií pomoc 175 projektom v celkovej výške 169.000 eur.