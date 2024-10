Žilina získala viac ako pol milióna eur z plánu obnovy na cyklotrasy

Žilina 31. októbra (TASR) - Sieť cyklotrás v Žiline bude rozšírená o ďalšie dva úseky na sídlisku Vlčince. Radnica získala finančné prostriedky vo výške približne 526.000 eur z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci druhej cyklovýzvy z Ministerstva dopravy SR. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Prvý z dvoch úsekov povedie po Dobšinského ulici, konkrétne od lávky pre peších ponad Obchodnú ulicu po Nanterskú ulicu, kde sa spojí s dvoma existujúcimi cyklotrasami. "Vybudovanie úseku prakticky prepojí sídlisko Vlčince s prístupom do centra mesta, no Žilinčania sa tak dostanú aj do nemocnice, na plaváreň aj na vodné dielo," uviedla Ondrášová.



Cieľom druhého projektu je zlepšenie dostupnosti k Žilinskej univerzite. Je rozdelený do dvoch častí a týka sa ulíc Vysokoškolákov a Na Veľký Diel, pričom realizácia druhej časti bude finančne i stavebne náročnejšia. "Dôvodom je najmä strmý terén, ktorý si bude vyžadovať stavbu oporného múra. Cyklotrasa pôjde za zastávku pred Žilinskou univerzitou, kde odčlení cyklistov do samostatného pruhu, dokončí existujúcu cyklotrasu V6 a prepojí Vlčince so Solinkami," priblížila Ondrášová.



Podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho chce žilinská samospráva budovaním cyklotrás motivovať ľudí, aby na cestu do zamestnania alebo školy využívali častejšie bicykel. "Plánované úseky by navyše mali zlepšiť prepojenie na terminály verejnej dopravy, vďaka čomu by mohli Žilinčania v prípade potreby spojiť využívanie bicykla a mestskej hromadnej dopravy," uzavrel Fiabáne.



V Žiline je vybudovaných približne desať kilometrov mestských cyklotrás, ktoré pozostávajú zo samostatných cyklopruhov, spoločných chodníkov pre cyklistov a chodcov a z piktokoridorov. V súčasnosti sa pripravujú projekty na budovanie ďalších cyklistických trás v dĺžke asi 15 kilometrov.