V Žiline zrekonštruujú škôlku Andreja Kmeťa za 300.000 eur

Žilina 4. februára (TASR) – Materská škola (MŠ) Andreja Kmeťa v Žiline bude po novom modernejšia, mesto ju dalo zrekonštruovať. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky v interiéri. Stavebné práce za 300.000 eur samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík s tým, že stavenisko už odovzdali zhotoviteľovi.



"Stavebné práce potrvajú 150 dní, ich začiatok bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok. Deti by sa do zrekonštruovaných priestorov školy mali vrátiť v septembri tohto roka," priblížil hovorca.



Obnova sa zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy. "MŠ Andreja Kmeťa v súčasnosti navštevuje 114 detí. Z hlavnej budovy je dočasne presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí," povedal Miškovčík s tým, že zvyšných 40 škôlkarov je v elokovanom pracovisku školy na Hollého ulici.



Ako doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne, počas posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest. Mesto aktuálne spravuje 20 materských, osem základných a šesť základných škôl s MŠ. Do MŠ v meste tento rok nastúpilo 2307 detí, predškolské triedy navštevuje 875 škôlkarov.