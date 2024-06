Rekonštruovaný podchod pod Rondlom v Žiline na tri noci uzavrú

Žilina 9. júna (TASR) - Už približne mesiac trvá rekonštrukcia podchodu pre peších a cyklistov pod okružnou križovatkou Rondel v Žiline. Podchod je aj počas rekonštrukcie sčasti priechodný, ale v prvej polovici budúceho týždňa ho počas troch nocí uzavrú. Informovala o tom hovorkyňa žilinskej radnice Zuzana Ondrášová.



Prvá z troch deväťhodinových uzáver sa začne v pondelok (10. 6.) o 20.00 h a potrvá do utorka (11. 6.) do 5.00 h. Rovnako dlhé uzávery sú naplánované aj z utorka na stredu (12. 6.) a zo stredy na štvrtok (13. 6.). "Dôvodom uzávery sú nadmerne prašné práce súvisiace s revitalizáciou podchodu," uviedla Ondrášová.



Podchod spája centrum mesta s mestskou časťou Závodie a so sídliskom Hájik. Na stavebné práce vyčlenila žilinská radnica bezmála 582.000 eur. Rekonštrukcia podchodu potrvá do konca septembra.