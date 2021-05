Žilina rekonštruuje MŠ Závodie, rozšíri jej kapacitu o 33 miest

Žilina 16. mája (TASR) – Mesto Žilina rozšíri kapacitu v materskej škole (MŠ) Závodie prostredníctvom nadstavby a zrevitalizuje detské ihrisko. Finančné prostriedky vo výške viac ako 350.000 eur získalo mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu, na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že 40 detí z MŠ v Závodí bude do skončenia rekonštrukčných prác navštevovať MŠ Trnavská na sídlisku Vlčince. "Do vynovených priestorov by sa mali vrátiť v septembri budúceho roka. Stavebné práce pozostávajú z troch aktivít. Hlavná časť sa sústredí na zvýšenie kapacít MŠ o 33 miest vytvorením dvoch nových tried nad celým pôdorysom prízemia. Počas stavebných prác sa vybudujú nové sociálne priestory, zázemie pre upratovačku, nové schodisko, strecha, podlaha či okná. Revitalizácia zahŕňa tiež bezbariérové úpravy budovy," uviedol Miškovčík.



Objekt MŠ podľa neho v súčasnosti nevyhovuje normám z hľadiska energetického auditu, preto sa časť revitalizácie zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy. "Zateplí sa obvodový plášť, strop nad suterénom, vymenia sa oceľové okná za plastové s izolačným trojsklom, osvetlenie a zrekonštruuje sa vykurovanie. Po realizovaných opatreniach bude škola z hľadiska spotreby primárnej energie zaradená do energetickej triedy B," dodal hovorca mesta.



"Teším sa, že sme aj tento rok uspeli vo výzvach s projektmi, ktoré sa dotýkajú rekonštrukcií škôl. Je prioritou mesta, aby mali žiaci a učitelia vyhovujúce zázemie, v ktorom cítia naozaj dobre. Ďalším prínosom je postupné zvyšovanie kapacít našich MŠ, ktoré je vzhľadom na zmenu legislatívy nevyhnutné. Revitalizáciou MŠ v Závodí súčasne napĺňame priority zeleného mesta – znižujeme environmentálne zaťaženie a zlepšujeme kvalitu životného prostredia," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.