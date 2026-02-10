< sekcia Regióny
Žilina robí úpravy zelene na sídliskách, prinesú parkovacie miesta
Mesto Žilina verí, že výsledkom všetkých týchto opatrení budú spokojní obyvatelia, ktorí získajú viac parkovacích miest aj krajšiu a funkčnejšiu zeleň.
Autor TASR
Žilina 10. februára (TASR) - Mesto Žilina realizuje úpravy zelene na sídliskách Hliny V a VII, ktoré prinesú nové parkovacie miesta. Cieľom samosprávy je navýšenie počtu parkovacích miest a úprava už existujúcich státí tak, aby lepšie zodpovedali potrebám obyvateľov, ktorí dlhodobo poukazujú na ich nedostatok. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, ukončením projektu do konca júna tohto roka by na Hlinách V malo vzniknúť 179 nových státí a na Hlinách VII 265.
„Aktuálne ročné obdobie je na základe odborných posudkov a agrotechnických termínov najvhodnejším časom na výraznejšie zmeny existujúcej zelene. Výrub sa týka drevín zasahujúcich do budúcich parkovacích miest alebo do priestoru, kde sa budú vykonávať stavebné úpravy. Pracovníci mesta teda odstraňujú zeleň len v nevyhnutnom rozsahu a po dôkladnom posúdení,“ vysvetlil vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia mestského úradu Radoslav Vozárik.
Projekt optimalizácie dopravy, ktorého súčasťou sú aj Hliny V a VII, prerokovali a schválili mestskí poslanci. „Účelom úprav nie je viac áut na úkor zelene, ale funkčnejší verejný priestor reagujúci na potreby obyvateľov sídliska. Zeleň je dôležitou súčasťou infraštruktúry a vyžaduje si citlivé a zodpovedné narábanie,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Za všetky zrealizované výruby má radnica pripravený plán náhradnej výsadby. V blízkej dobe chce doplniť na sídliskách Hliny V-VII celkovo takmer 700 kríkov a viac ako 150 stromov. „Medzi druhmi nebude chýbať okrasná čerešňa, ale aj lipa, brest, dub, ginko, javor, borovica, ambrovník. Pripravená je aj výsadba drevín a takmer 10.000 trvaliek na Jarnej ulici, ktorá nadviaže na aktuálne úpravy a zlepší kvalitu verejného priestoru v tejto časti mesta,“ priblížila hovorkyňa s tým, že obyvatelia sa môžu tešiť na rozsiahle plochy s echinaceami, levanduľami, šalviami aj okrasnými trávami.
Mesto Žilina verí, že výsledkom všetkých týchto opatrení budú spokojní obyvatelia, ktorí získajú viac parkovacích miest aj krajšiu a funkčnejšiu zeleň. „Chápeme, že výruby stromov a krov sú pre mnohých nepríjemné. Vo finále však bude spokojná celá komunita - sídlisko získa lepšie upravený verejný priestor, dostatok parkovacích miest a vynovené plochy zelene, ktoré prispejú k príjemnejšiemu a funkčnejšiemu prostrediu,“ dodal primátor.
