Žilina rozmiestni veľkokapacitné kontajnery na zber komunálneho odpadu

Žilina 25. augusta (TASR) - Veľkokapacitné kontajnery na jesenný zber objemného komunálneho odpadu rozmiestni mesto Žilina v jednotlivých mestských častiach od 4. septembra do 20. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Jesenný zber objemného odpadu začne počas prvého septembrového týždňa v Brodne, Považskom Chlmci, Vraní a Žilinskej Lehote. "Obyvatelia budú mať možnosť bezplatne odovzdať starý nábytok, matrace, podlahoviny, bytové jadrá a iný nadrozmerný odpad, ktorý nepatrí do bežných odpadových nádob. Naopak, do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory či iná elektronika, farby, riedidlá, drobný stavebný odpad, tráva, lístie a konáre," upozornila Ondrášová.



Podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho je jesenný zber objemného odpadu súčasťou snahy radnice o čisté a upravené mesto. "Chceme, aby občania mali možnosť pohodlne a ekologicky sa zbaviť veľkoobjemového odpadu, ktorý sa často hromadí v domácnostiach. Aj keď nás teší záujem občanov o tento bezplatný zber, nie vždy do kontajnerov vyhadzujú to, čo tam skutočne patrí. Apelujeme preto na všetkých obyvateľov, aby nastavené pravidlá dodržiavali," uviedol Fiabáne.



Samospráva upozorňuje, že zelený odpad môžu Žilinčania odovzdať v zbernom dvore v Považskom Chlmci. "Pneumatiky sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík," dodala žilinská hovorkyňa.