Žilina rozšíri systém zdieľaných bicyklov

Žilina 3. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili počas dvojdňového rokovania (2. 12. a 3. 12.) zámer rozšíriť systém zdieľaných verejných bicyklov o ďalšie stanice a doplniť adekvátny počet bicyklov.



Podľa vedúceho oddelenia mobility Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Ľuboša Slebodníka má bikesharing v súčasnosti k dispozícii 20 staníc, prevažne rozmiestnených v širšom centre mesta a na strategických miestach v meste. "Prevádzkové náklady na zabezpečenie servisu, údržby, redistribúcie, zákazníckej podpory, platobnej brány či komunikačných aktivít sú vo výške 134.732 eur. V zmysle Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia, je časť nákladov refundovaná nadáciou. Mesto Žilina financuje ročne 50.000 eur a zvyšnú časť práve nadácia," uviedol Slebodník.



Doplnil, že po odsúhlasení zámeru sa začína príprava druhej etapy rozšírenia bikesharingu. "V nej máme záujem doplniť aj väčšinu mestských častí a ostatné chýbajúce miesta na sídliskách či univerzite. Predpoklad je vybudovať v rámci druhej etapy ďalších 26 staníc a doplniť zhruba 200 bicyklov tak, aby systém bol dostupný pre čo najväčší počet obyvateľov mesta či dochádzajúcich do mesta. Stanice a bicykle máme záujem financovať prioritne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a ďalšie súvisiace náklady z iných zdrojov, ktoré budú v dané obdobie k dispozícii. Momentálne sa spracováva finančná analýza nákladov na dodanie celého systému aj prevádzkových nákladov," povedal Slebodník.



Prevádzkovateľ systému zdieľaných bicyklov BikeKIA, spoločnosť Arriva, zaznamenal od spustenia registrácie vo februári 2019 takmer 22.500 používateľov. "Pilotná sezóna sa začala v apríli a priniesla so sebou vyše 268.000 prenájmov. Najfrekventovanejšou stanicou prenájmu a vrátenia bicyklov bolo Námestie Andreja Hlinku, pre študentov sú atraktívne stanovištia Plaváreň, NBS, Hurbanova, Hlinská, Internáty Hliny či Veľký diel," informoval o tom hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Priemerná dĺžka jednej výpožičky bicykla v Žiline je podľa štatistiky 16 minút. "Ľudia si teda volia skôr kratšie trasy v meste. Najaktívnejší používateľ má za sebou v aktuálnej sezóne až 462 výpožičiek. Systém prenájmu bicyklov môžu využívať návštevníci a obyvatelia Žiliny zdarma, ak stihnú bicykel vrátiť na niektoré z 20 stanovíšť do jednej hodiny od požičania. Po vrátení bicykla si môžu ďalší požičať opäť zdarma," uzavrel Miškovčík.