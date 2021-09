Žilina ruší viaceré kultúrne a športové podujatia

Žilina 14. septembra (TASR) - Mesto Žilina ruší z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie viaceré kultúrne a športové podujatia. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je okres Žilina od pondelka (13. 9.) podľa COVID automatu zaradený v oranžovej fáze – stupeň ostražitosti.



"Dôvodom prijatých opatrení je aj to, že pri súčasnom nastavení preventívnych opatrení v jednotlivých fázach COVID automatu nie je samospráva schopná zabezpečiť ich stopercentné dodržiavanie," vysvetlil Miškovčík.



Doplnil, že zrušené budú podujatia Deň zdravia (16. 9.), Žilina žije (24. 9.), Festival seniorov a Kapustný deň (30. 9.), Deň s mestom (1. 10.), Beh pre najmenších (1. 10.) a podujatia v rámci Európskeho týždňa mobility Zaži ulicu inak (21. 9.) i Veľká jesenná cyklojazda (22. 9.). "Naopak, podujatia Primátorská kvapka krvi a Žilinská plavecká štafeta, plánované na štvrtok (16. 9.), sa rušiť nebudú a uskutočnia sa," dodal hovorca mesta.



"Príprava kultúrnych či športových podujatí v našom meste netrvá niekoľko dní, ba ani týždňov. Niektoré sa pripravujú mesiace vopred, keďže ide o veľké akcie, ktoré navštevujú tisícky ľudí. Do poslednej chvíle sme čakali, ako sa bude vyvíjať epidemická situácia v okrese a v meste, aby sme vedeli prijať zodpovedné rozhodnutie. Som prvý, ktorý si želá, aby snaha organizátorov nevyšla nazmar a aby sme mohli podujatia organizovať. Avšak pri platných preventívnych opatreniach a podmienkach, ktoré z nich vyplývajú, nemôžeme množstvo z našich podujatí zodpovedne zorganizovať," skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Zhoršenie postavenia žilinského okresu v COVID automate spôsobili podľa Miškovčíka tiež nové pravidlá, podľa ktorých môžu byť susedné okresy len o jeden stupeň v lepšej fáze oproti susediacemu rizikovejšiemu okresu. "Od aktuálneho týždňa bol okres Bytča preradený do prvého stupňa ohrozenia, ktorý v COVID automate signalizuje červená farba. Regionálni hygienici navyše avizujú, že pri zachovaní súčasného epidemického trendu sa dá v budúcom týždni očakávať preradenie žilinského okresu do červenej fázy (prvý stupeň ohrozenia)," podotkol hovorca mesta.