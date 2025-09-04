Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Európsky týždeň mobility v Žiline vyvrcholí 22. septembra cyklojazdou so začiatkom na Námestí Andreja Hlinku.

Autor TASR
Žilina 4. septembra (TASR) - Žilinská samospráva sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (16. - 22. 9.). Prostredníctvom pripravených aktivít chce žilinská samospráva ukázať, že ulice môžu byť bezpečné, priateľské a otvorené pre chodcov, cyklistov aj motoristov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Hlavnou témou tohto ročníka Európskeho týždňa mobility je Mobilita pre všetkých. „Tento ročník vyzýva všetky zapojené mestá, obce či podniky a firmy, aby svojimi aktivitami podporili rovnosť v doprave a prispeli k tvorbe prostredia, kde sa každý môže slobodne a bezpečne pohybovať,“ priblížila Ondrášová.

V Žiline bude úvodnou aktivitou v sobotu 13. septembra cyklojazda detí a rodičov po meste so štartom na Mariánskom námestí. „V utorok 16. septembra vyhodnotíme súťaž Do práce na bicykli a o deň neskôr sa môžu Žilinčania tešiť na Deň bezpečnej ulice. Počas neho sa Jarná ulica uzavrie a premení sa na pešiu zónu plnú hier, koncertov a ďalších zábavných aktivít,“ priblížil primátor Peter Fiabáne.

Európsky týždeň mobility v Žiline vyvrcholí 22. septembra cyklojazdou so začiatkom na Námestí Andreja Hlinku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez áut bude počas celého dňa cestovanie mestskou hromadnou dopravou bezplatné.
