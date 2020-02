Žilina sa chce uchádzať o Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žilina 20. februára (TASR) – Mesto Žilina sa začne pripravovať na prihlásenie do výzvy Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Zámer prípravy a predloženia prihlášky schválili na utorkovom (18. 2.) zasadnutí poslanci žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že poslanci schválili aj mimoriadny vklad 100.000 eur do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. "Na zabezpečenie procesov, súvisiacich s prípravou prihlášky a podporných aktivít, zameraných na zapojenie obyvateľov, expertov a medzinárodných partnerov," uviedol Miškovčík.



Od kandidatúry na titul EHMK 2026 si mesto sľubuje podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyhnutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. "Kandidatúra je pre nás obrovskou výzvou a veľkou príležitosťou, aby sme mesto zmenili definitívne a veľmi zásadným spôsobom. Okrem možností na zviditeľnenie a posilnenie identity mesta nám poskytne v širšom kontexte priestor na vysporiadanie sa s náročnými témami minulosti a súčasnosti," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Veľké očakávania sa podľa neho viažu aj na rozvoj cestovného ruchu, na podporu zveľadenia verejných priestorov a kvalitu života v meste, na rozvoj kreatívneho podnikania, vzťahov na úrovni mesta, kraja, Európy, medzikultúrneho, akademického a súkromného prostredia.



"Príprava na kandidatúru na EHMK môže nám Žilinčanom pomôcť dopátrať sa k odpovediam na otázky typu Kto sme? Kam kráčame? Kým by sme chceli byť? A najmä, získané poznatky konfrontovať s európskym kontextom," podotkol predseda komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja pri MsZ v Žiline Ján Ničík.



V roku 2026 bude titul EHMK niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto. "Držiteľ titulu pri plnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí najneskôr do konca marca 2026," dodal hovorca mesta Žilina.



Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na predkladanie prihlášok na EHMK v Slovenskej republike 17. decembra 2019. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. októbra 2020, pričom mesto musí pripraviť novú dlhodobú kultúrnu stratégiu, uzavrel Miškovčík.