Žilina sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žilina 11. júna (TASR) - Vypracovať plán spoločného postupu podania projektu do prvého kola výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 bolo cieľom prvého zasadnutia programovej rady pracovného tímu Žilina2026, ktorá prvýkrát zasadala v utorok (9. 6.). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že programovú radu tvorí 12 členov z kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v meste. "Príprava na kandidatúru dáva Žilinčanom príležitosť rozmýšľať o meste ako centre kultúrneho života. Vytvára priestor venovať sa kultúre systematicky a s ohľadom na budúcnosť. Okrem toho, že do programovej rady zapájame ľudí, z ktorých je každý vo svojom odvetví práce profesionálom, dávame prostredníctvom akcelerátora možnosť zapojiť sa do rozvoja mesta aj širokej verejnosti. Je to jedinečná príležitosť, ako sa stať so svojím nápadom, projektom súčasťou niečoho väčšieho," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.



"Občania sa môžu prihlásiť do Akcelerátora 20 uviedol Miškovčík.



Projekty by sa podľa neho mali týkať umenia a kultúry, demokracie, medzikultúrneho dialógu a európskej identity, umenia vo verejnom priestore a urbanizmu. "Ďalej prírody a environmentálnych tém, znevýhodnených skupín a sociálnych tém, vzdelávania a dobrovoľníctva. Kreatívneho priemyslu, nových technológií a vedy, histórie, kultúrneho dedičstva a identity mesta, cestovného ruchu a kultúrneho turizmu. Športu a aktívneho životného štýlu, komunitného rozvoja, kultúry na sídliskách a v iných mestských častiach. V prihláške si môžu občania navrhnúť aj vlastnú kategóriu," vysvetlil hovorca mesta Žilina.



"Príležitosť pretaviť kreatívne myšlienky do reálnej podoby majú nielen občania, ale aj odborná verejnosť zo všetkých pracovných odvetví. Najlepšie nápady sa stanú súčasťou prihlášky mesta do prvého kola výzvy na titul Európske hlavné mesto kultúry," dodal Miškovčík.