Žilina sa pripravuje na ročné dopravné obmedzenie na vstupe do mesta

Žilina 18. novembra (TASR) - Žilina sa pripravuje na ročné dopravné obmedzenie na Kysuckej ulici. Tamojší podjazd pod železničnou traťou, ktorý je jednou zo vstupných brán do mesta, od pondelka 21. novembra na 12 mesiacov zatvoria pre motoristov. Dôvodom je stavba železničného uzla. Žilinský primátor Peter Fiabáne uviedol, že predpokladajú komplikácie v premávke. Dokončenie rekonštrukcie však podľa jeho slov vyrieši množstvo dopravných problémov v Žiline.



Pre plánovanú uzáveru bolo potrebné urobiť v meste stavebné úpravy a zmenu dopravno-organizačných opatrení. Došlo napríklad k úprave dopravnej situácie na Mostnej ulici, čím zabezpečili plynulý výjazd vozidiel z Ulice Martina Rázusa na Mostnú. Sasinkova ulica je po novom obojsmerná. V širšom centre mesta podľa polície rozmiestnili dočasné značenie, ktoré bude vodičov informovať o uzávere a obchádzkach. Fiabáne podotkol, že uzavretie podjazdu presmeruje dopravu do iných častí mesta, predovšetkým na križovatku Košická a Rondel.



Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu z Národnej na Uhoľnú ulicu. "Dopravný podnik mesta v súvislosti s uzáverou pripravil nový cestovný poriadok a obchádzkové trasy pre dotknuté autobusové linky," priblížil hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Zároveň bude podnik sledovať vývoj situácie a navrhnutý cestovný poriadok môže časom ešte upraviť podľa aktuálneho dopytu.



Negatívne dosahy, ktoré uzavretie podjazdu spôsobí, by podľa primátora mali mestu kompenzovať napríklad rekonštrukciou železničnej stanice, dobudovaním nadjazdu z Ulice 1. mája na Ľavobrežnú, obnovami ciest a chodníkov či zavedením inteligentného osvetlenia v lokalitách zasiahnutých výstavbou. "Uzavretie podjazdu Kysucká je súčasťou 330-miliónovej kompletnej rekonštrukcie železničného uzla Žilina, ktorá po jej dokončení významným spôsobom zmení fungovanie mesta," povedal primátor.