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Žilina sa stala dejiskom zasadnutia Synody ECAV na Slovensku
Zasadnutie Synody bolo v sobotu ráno otvorené pobožnosťou v priestoroch kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
Autor TASR
Žilina 7. novembra (TASR) - Priestory Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline sa v sobotu stali dejiskom zasadnutia Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Zasadnutie Synody bolo v sobotu ráno otvorené pobožnosťou v priestoroch kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja. ECAV na Slovensku o tom informovala na svojom webe.
„Synoda sa bude venovať legislatívnym návrhom, úprave rozpočtu na rok 2026, platovým tabuľkám odmeňovania duchovných na rok 2027 a tiež návrhu rozpočtu na rok 2027,“ spresnili z ECAV.
Dodali, že v programe je tiež prevod majetku ECAV do Družstva podielnikov Beckovská Vieska, správa o činnosti spoločnosti Reformata za rok 2025 a predstavenie témy roka 2027 v ECAV.
„Synoda sa bude venovať legislatívnym návrhom, úprave rozpočtu na rok 2026, platovým tabuľkám odmeňovania duchovných na rok 2027 a tiež návrhu rozpočtu na rok 2027,“ spresnili z ECAV.
Dodali, že v programe je tiež prevod majetku ECAV do Družstva podielnikov Beckovská Vieska, správa o činnosti spoločnosti Reformata za rok 2025 a predstavenie témy roka 2027 v ECAV.