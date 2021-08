Žilina sa zapojila do súťaže Enviromesto s 11 projektmi

Žilina 26. augusta (TASR) – Mesto Žilina sa zapojilo do tretieho ročníka súťaže Enviromesto 2021 v oblastiach ekológie a environmentalistiky s 11 projektmi. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že v oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra prihlásilo mesto šesť projektov. "Týkajú sa výsadby nových drevín či cibuľovín, revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Hliny I, ako aj ďalších 23 plôch. Ďalej ide o projekt umiestnenia zavlažovacích vakov k novej výsadbe drevín a vyhlásenie Sadu SNP za obecne chránené územie. Celková suma realizovaných projektov je viac ako 358.000 eur. Okrem pozitívneho ekologického dosahu prispievajú zavedené opatrenia a projekty aj k zatraktívneniu mestského územia, čo má priamy vplyv na využívanie verejného priestoru občanmi," uviedol Miškovčík.



V oblasti Ochrana ovzdušia prihlásilo mesto päť projektov. "Sú zamerané najmä na oblasť ekologických foriem dopravy. Sú to projekty vybudovanie úseku cyklotrasy H2 Solinky – centrum 1. úsek, doplnenie kamerového systému, verejného osvetlenia a wi-fi pripojenia na pump-trackovej dráhe na vodnom diele, monitorovanie dopravy v meste s využitím senzorických zariadení, komplexná rekonštrukcia zastávkových bodov MHD v meste Žilina, nabíjacia stanica pre e-mobily pri Mestskom úrade v Žiline," konkretizoval hovorca mesta.



Podotkol, že projekty v celkovej hodnote 2,178 milióna eur umožňujú budovať kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru, ktorá zvyšuje komfort používania alternatívnej dopravy (bicykle, MHD) a pomáha tak chrániť ovzdušie.



"Som veľmi rád, že sa nám na pôde mesta darí zavádzať do praxe rôzne projekty zamerané na oblasť ekológie či environmentalistiky a pomáhame tak zlepšovať kvalitu života pre jeho obyvateľov. O to viac ma teší, keď si tieto zmeny všíma i odborná verejnosť, ktorá dokáže oceniť našu neustálu snahu a prácu na skvalitnení a ochrane prostredia, v ktorom žijeme," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.