Žilina schválila pôžičku z rezortu financií vo výške 6,5 milióna eur

Žilina 21. septembra (TASR) – Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom zasadnutí návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií (MF) SR vo výške 6,5 milióna eur ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.



Podľa riaditeľky odboru ekonomického Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej ide o výpadky príjmov, ktoré sú spôsobené pandémiou nového koronavírusu. "ŽSK sa rozhodol použiť prostriedky na financovanie investičných akcií menšieho rozsahu, pretože podmienkou poskytnutia finančnej výpomoci je jej použitie do konca roka. Preto sme sa zamerali na drobné investičné akcie, ktoré sa týkajú všetkých oblastí okrem dopravy. Dopravu už financujeme z inej návratnej finančnej výpomoci z MF SR," vysvetlila Gazdíková.



Doplnila, že investičné akcie sa týkajú väčšinou zateplenia budov organizácií v oblasti sociálnych služieb, školstva, kultúry, ale aj nemocníc. "Veľakrát sú to stavy, ktoré sme mali dlho plánované v rozpočte. Z dôvodu nedostatku financií sme ich odkladali, takže teraz je čas na ich realizáciu," podotkla riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK.



"Žiadosť o pôžičku pošleme do konca októbra. Do konca novembra by mali byť podpísané zmluvy s MF SR a čerpanie, ale aj minutie finančných prostriedkov bude do konca roka," dodala Gazdíková.