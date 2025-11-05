< sekcia Regióny
Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí
Pri Pamätníku obetiam komunizmu pred mestským úradom si primátor symbolicky pripomenie tých, ktorí boli komunistickým režimom politicky stíhaní, prenasledovaní, mučení, odsúdení alebo zavraždení.
Autor TASR
Žilina 5. novembra (TASR) - Žilinská samospráva si 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie sériou tematických podujatí a položením kvetov k pamätníku na Námestí obetí komunizmu. Mestský úrad bude počas tohto dňa zatvorený. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
„Deň boja za slobodu a demokraciu je príležitosťou uctiť si hodnoty, vďaka ktorým dnes môžeme slobodne žiť, pracovať a zodpovedne rozhodovať o veciach verejných. Tento deň zároveň vnímame ako možnosť pripomenúť si, že život, ktorý dnes žijeme, nie je samozrejmosťou a že slobodu si musíme aj naďalej chrániť. Preto sme sa rozhodli uctiť si 17. november aj ako deň pracovného pokoja,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Mesto Žilina ako pripomienku historických udalostí roku 1989 pripravilo tematické podujatia, ktorými si uctí pamiatku obetí boja za slobodu a demokraciu a zároveň priblíži zásadný význam týchto udalostí viacerým generáciám obyvateľov Žiliny. „V spolupráci s mestom usporiada kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie vo svojich priestoroch diskusiu s psychologičkou Júliou Švecovou a premietanie českého filmu Občiansky preukaz. Podujatie je určené pre zaregistrované základné školy,“ priblížila Ondrášová.
Pri Pamätníku obetiam komunizmu pred mestským úradom si primátor symbolicky pripomenie tých, ktorí boli komunistickým režimom politicky stíhaní, prenasledovaní, mučení, odsúdení alebo zavraždení. V priestoroch Nadácie Polis na Mariánskom námestí je naplánovaná aj diskusia s hudobnými vstupmi na tému významu demokracie.
„Uvedomujeme si, že mnohí obyvatelia mesta nemajú v tento deň možnosť pracovného voľna, preto bude mestská hromadná doprava premávať v bežnom pracovnom režime. Rovnako budú fungovať aj služby zabezpečujúce čistotu a údržbu verejných priestranstiev,“ dodala Ondrášová.
„Deň boja za slobodu a demokraciu je príležitosťou uctiť si hodnoty, vďaka ktorým dnes môžeme slobodne žiť, pracovať a zodpovedne rozhodovať o veciach verejných. Tento deň zároveň vnímame ako možnosť pripomenúť si, že život, ktorý dnes žijeme, nie je samozrejmosťou a že slobodu si musíme aj naďalej chrániť. Preto sme sa rozhodli uctiť si 17. november aj ako deň pracovného pokoja,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Mesto Žilina ako pripomienku historických udalostí roku 1989 pripravilo tematické podujatia, ktorými si uctí pamiatku obetí boja za slobodu a demokraciu a zároveň priblíži zásadný význam týchto udalostí viacerým generáciám obyvateľov Žiliny. „V spolupráci s mestom usporiada kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie vo svojich priestoroch diskusiu s psychologičkou Júliou Švecovou a premietanie českého filmu Občiansky preukaz. Podujatie je určené pre zaregistrované základné školy,“ priblížila Ondrášová.
Pri Pamätníku obetiam komunizmu pred mestským úradom si primátor symbolicky pripomenie tých, ktorí boli komunistickým režimom politicky stíhaní, prenasledovaní, mučení, odsúdení alebo zavraždení. V priestoroch Nadácie Polis na Mariánskom námestí je naplánovaná aj diskusia s hudobnými vstupmi na tému významu demokracie.
„Uvedomujeme si, že mnohí obyvatelia mesta nemajú v tento deň možnosť pracovného voľna, preto bude mestská hromadná doprava premávať v bežnom pracovnom režime. Rovnako budú fungovať aj služby zabezpečujúce čistotu a údržbu verejných priestranstiev,“ dodala Ondrášová.