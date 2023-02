Spojeným kultúrnym žilinským centrám hrozí zatvorenie pre ceny energií

Žilina 22. februára (TASR) – Žilinské občianske združenie (OZ) Truc sphérique, ktoré stojí za vznikom kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a rekonštrukciou Novej synagógy, oslavuje vo februári 25 rokov. Podľa jedného zo zakladateľov Mareka Adamova je však súčasťou osláv aj zvažovanie ďalšej činnosti pre zvyšujúce sa ceny energií.



Upozornil, že unikátny projekt dvoch spojených kultúrnych centier je namiesto oslavy v ohrození. "Od januára sme v kríze, v akej sme doteraz ešte neboli. Energetická kríza nás zasiahla tak, že rozmýšľame, akým spôsobom sa to vôbec dá zvládnuť. Lebo 400 percent na energiách možno znie abstraktne. Ale 60.000 eur za jeden rok iba na elektrinu a vykurovanie v dvoch kultúrnych inštitúciách je príliš veľa, aby sa to dalo zaplatiť zo vstupného," podotkol.



"Nežiadame, aby nás niekto zachraňoval. Ale podmienky by mohli byť čitateľnejšie, jasnejšie, nemuseli by sa meniť každé dva týždne. Uvedomujeme si, že v podobnej situácii sa nachádzajú aj iné kultúrne inštitúcie. Ukázalo to skôr na systémové nedostatky v podpore kultúry a chýbajúce veci, ako je donekonečna omieľaný sponzorský zákon," povedal Adamov.



Fond na podporu umenia má podľa neho už desať rokov rovnaký rozpočet. "Napriek tomu, že náklady každoročne rastú, už len pre infláciu, o desať až 20 percent. Samospráva, či už regionálna alebo mestská, nezriaďovanú kultúru v podstate ignoruje. Z nášho rozpočtu nám napríklad mesto financuje maximálne dve až tri percentá. Aj keď 90 percent našich divákov sú Žilinčania. Ideme to skúsiť zmeniť," skonštatoval.



Spoluzakladateľ kultúrnych centier verí, že ich nebudú musieť zatvoriť. "Hanbil by som sa pred ľuďmi, ktorí sem chodia, a pred tými, ktorí nám zverili budovy do rúk. To sú Železnice Slovenskej republiky a Židovská náboženská obec, tie budovy nie sú naše. Bol by to veľmi smutný záver. Dúfam, že k tomu nedôjde. A ak áno, dúfam, že na jeden mesiac, a nie na viac," dodal Adamov.



OZ Truc sphérique pripravilo podľa neho za 25 rokov podujatia pre pol milióna divákov a návštevníkov. "Viac než 5000 podujatí, festivalov, akcií, predstavení, koncertov, workshopov a výstav. Získali sme 20 slovenských a medzinárodných cien vrátane prestížnych cien za architektúru CE.ZA.AR alebo Ceny European Cultural Foundation," uzavrel.