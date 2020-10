Žilina sprísnila opatrenia v zariadení pre seniorov Úsmev

Žilina 8. októbra (TASR) – Mesto Žilina sprísnilo v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou preventívne opatrenia v zariadení pre seniorov Úsmev. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je zariadenie pre seniorov uzatvorené, aktivity sú obmedzené, vychádzky seniorov sú dovolené len v exteriéri areálu a neodkladné úradné záležitosti sa môžu realizovať len v sprievode personálu.



"Návštevy sú naďalej zakázané. Výnimku tvoria klienti v paliatívnej starostlivosti, ktorých môže navštíviť najviac jeden najbližší príbuzný jedenkrát týždenne na dobu 15 minút. Klientom monitoruje odborný personál telesnú teplotu dvakrát denne," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že sprísneným podmienkam podlieha aj prijímanie nových klientov do zariadenia. "Pri príjme musia predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a sú preventívne oddelení od ostatných klientov na sedem dní. Návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia je rovnako podmienený negatívnym výsledkom testu. V zariadení pre seniorov Úsmev musia ešte absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu pod dohľadom odborného personálu," dodal hovorca mesta Žilina.



Skupinové spoločenské aktivity sú v zariadení obmedzené. "Uskutočňujú sa najmä v menších skupinách a s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení. Nákupy pre seniorov zabezpečuje personál zariadenia. Príbuzní môžu nosiť klientom zariadenia nutné veci pre osobnú potrebu každú stredu a piatok od 8.00 h do 16.00 h," informoval Miškovčík.



"Myslíme na najzraniteľnejšie skupiny, ktoré môže nový koronavírus postihnúť. Aktualizácia a sprísnenie preventívnych opatrení v mestskom zariadení pre seniorov sú reakciou na zhoršujúcu sa situáciu. Majú za cieľ jediné, a to predovšetkým chrániť obyvateľov zariadenia. Už v minulých mesiacoch sa ukázalo, že prijaté opatrenia v Úsmeve, hoci sa mohli zdať prísne, mali svoj význam a ochránili seniorov, personál aj najbližších. Ďakujem klientom a personálu zariadenia, že to tak statočne a zodpovedne zvládajú," podotkol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.