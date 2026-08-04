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Žilina sprístupnila zimný štadión ako chladiacu zónu pre verejnosť
Vďaka ľadovej ploche sa teplota v interiéri haly pohybuje na výrazne nižšej úrovni než v uliciach.
Autor TASR
Žilina 4. augusta (TASR) - Žilinská radnica sprístupnila verejnosti priestory zimného štadióna ako reakciu na pretrvávajúce tropické dni a výstrahy pred horúčavami. Od utorka slúži ako bezplatná chladiaca zóna pre každého, kto si potrebuje oddýchnuť od rozpálených ulíc. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
„Obyvatelia aj návštevníci Žiliny môžu od utorka do piatka v čase od 14.00 do 19.00 h využiť priestory tribún zimného štadióna na príjemné schladenie a odpočinok. Počas víkendu bude štadión pre verejnosť sprístupnený počas prípravných zápasov mládežníckych družstiev. Vstup je zabezpečený cez hlavný vchod na vyhradené miesta pre divákov,“ uviedla Ondrášová.
Vďaka ľadovej ploche sa teplota v interiéri haly pohybuje na výrazne nižšej úrovni než v uliciach. Keďže prechod z horúčavy do chladu môže pre organizmus predstavovať teplotný šok, mesto odporúča vziať si so sebou ľahkú mikinu. Chladiacu zónu plánuje samospráva udržiavať v prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní.
„Ako bonus sme pre ľudí pripravili aj osvieženie v pohybe. V nedeľu od piatej do siedmej večer budú môcť bezplatne využiť ľadovú plochu na verejné korčuľovanie. Chcem len všetkým pripomenúť, aby si nezabudli vziať vlastné korčule, keďže požičovňa ani služba brúsenia v tomto termíne nebudú k dispozícii,“ poznamenal žilinský primátor Peter Fiabáne.
„Obyvatelia aj návštevníci Žiliny môžu od utorka do piatka v čase od 14.00 do 19.00 h využiť priestory tribún zimného štadióna na príjemné schladenie a odpočinok. Počas víkendu bude štadión pre verejnosť sprístupnený počas prípravných zápasov mládežníckych družstiev. Vstup je zabezpečený cez hlavný vchod na vyhradené miesta pre divákov,“ uviedla Ondrášová.
Vďaka ľadovej ploche sa teplota v interiéri haly pohybuje na výrazne nižšej úrovni než v uliciach. Keďže prechod z horúčavy do chladu môže pre organizmus predstavovať teplotný šok, mesto odporúča vziať si so sebou ľahkú mikinu. Chladiacu zónu plánuje samospráva udržiavať v prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní.
„Ako bonus sme pre ľudí pripravili aj osvieženie v pohybe. V nedeľu od piatej do siedmej večer budú môcť bezplatne využiť ľadovú plochu na verejné korčuľovanie. Chcem len všetkým pripomenúť, aby si nezabudli vziať vlastné korčule, keďže požičovňa ani služba brúsenia v tomto termíne nebudú k dispozícii,“ poznamenal žilinský primátor Peter Fiabáne.