Žilina spúšťa on-line chat, pomôcť má najmä sluchovo postihnutým ľuďom

Žilina 8. apríla (TASR) – Mesto Žilina od stredy spúšťa on-line chat na internetovej stránke koronavirus.zilina.sk. Pomôcť má najmä komunikácii obyvateľov so sluchovým postihnutím s mestským úradom. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Na chate môžu ľudia komunikovať s operátorom infolinky, dostať rady, odporúčania či využiť na diaľku aj pomoc psychológa. Operátori budú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 14.00 h. Počas veľkonočných sviatkov, od 10. do 13. apríla (vrátane), bude podľa Miškovčíka chat nedostupný. Aj v prípade, že je chat vypnutý, na ňom môžu ľudia zanechať písomný odkaz s kontaktnými údajmi. Hneď ako sa chat zapne, ich bude operátor kontaktovať.



"Od prvej chvíle mimoriadnej situácie sa usilujeme komunikovať s verejnosťou čo najefektívnejšie. Rozširujeme možnosť komunikácie aj na on-line chat, ktorý môže výrazne pomôcť občanom so sluchovým postihnutím. Je dôležité, aby sa všetky podstatné informácie dostali ku všetkým našim občanom," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.



Žilinčanom je na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 k dispozícii aj infolinka, kde môžu v pracovných dňoch od 7.00 h do 19.00 h získať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s novým koronavírusom a usmerneniach mesta. Na uľahčenie komunikácie s verejnosťou v čase mimoriadnej situácie mesto sprístupnilo mobilnú aplikáciu "Žilina", kde ľudia nájdu aktuality o opatreniach zamedzujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 a informácie o fungovaní mestského úradu či zabezpečovaní služieb.



Ľudia v kríze môžu podľa hovorcu mesta využiť aj bezplatnú telefonickú linku Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory. Na mobilnom telefónnom čísle 0908 453 842 je počas pracovných dní od 8.00 h do 17.00 h k dispozícii vyše 20 psychológov. Od konca marca sa môžu na stránke koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-potrebujem-pomoc/ registrovať ľudia v núdzi, ktorí potrebujú pomoc. V prípade, že internet nevyužívajú, môžu svoje osobné údaje nahlásiť na infolinke mesta.