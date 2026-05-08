Žilina spustila grantový program, žiadosti možno podávať do 29. mája
Autor TASR
Žilina 8. mája (TASR) - Žilinská radnica zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie na podporu aktivít v oblastiach kultúry, športu, výchovy a vzdelávania, inštitucionálnej podpory, životného prostredia a verejného priestoru či sociálnej a zdravotnej oblasti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
„O finančnú podporu sa do 29. mája môžu uchádzať mimovládne organizácie, ako sú občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou, registrované cirkvi a ich organizácie, aj podnikateľské subjekty pôsobiace v podporovaných oblastiach. Podmienkou je, aby žiadateľ mal sídlo alebo trvalý pobyt v Žiline, prípadne pôsobil na jej území alebo poskytoval služby jej obyvateľom,“ priblížila Ondrášová.
V oblasti kultúry mesto Žilina vyčlenilo celkovo 120.000 eur, pričom podpora je rozdelená rovnomerne medzi veľké a menšie projekty. „Na významné kultúrne podujatia s nadregionálnym až medzinárodným charakterom je určených 60.000 eur a rovnaká suma pôjde aj na menšie kultúrne aktivity a podujatia,“ uviedla Ondrášová.
Na podporu športových podujatí a aktivít je vyčlenených spolu 70.760 eur, okrem toho mesto poskytne aj samostatné športové dotácie vo výške 359.900 eur. Ďalších 128.100 eur je určených na podporu ligového športu a jednotlivcov, pričom táto výzva bude zverejnená neskôr.
„Mesto zároveň podporí aj ďalšie oblasti. Na výchovu a vzdelávanie, sociálnu a zdravotnú oblasť, ako aj na životné prostredie a verejný priestor je vyčlenených po 20.000 eur. Na inštitucionálnu podporu organizácií je pripravených 60.000 eur,“ dodala žilinská hovorkyňa.
