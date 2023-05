Žilina spustila nový web pre parkovanie a otvorí klientske centrum

Žilina 23. mája (TASR) - Žilinská samospráva spustila v súvislosti so zmenou parkovacieho systému webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk. Mesto podľa hovorkyne Zuzany Holienčíkovej otvorí v pondelok 5. júna klientske centrum pre parkovanie v priestoroch mestského úradu.



Doplnila, že nová webová stránka poskytuje občanom všetky potrebné informácie, súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. "Jej súčasťou je napríklad prevádzkový poriadok, mapa zón s pásmami, doba spoplatnenia či cenník parkovania. K dispozícii je aj sekcia 'otázky a odpovede', kde mesto odpovedá na najčastejšie kladené otázky o systéme parkovania," uviedla.



V klientskom centre bude podľa nej vyškolený personál vybavovať žiadosti občanov o vydanie úplne nových či preregistráciu pôvodných parkovacích kariet počas pracovných dní od 7.30 h do 18.00 h. "Na mieste si bude možné vytvoriť tzv. konto občana a zriadiť si tak účet s možnosťou správy parkovacích kariet. Personál bude v prípade potreby k dispozícii aj na e-mailovej adrese parkovanie@zilina.sk," dodala Holienčíková.



Pripomenula, že pre pôvodné parkovacie karty Žilinskej parkovacej spoločnosti platí prechodné obdobie. "Parkovacie karty tak nie je potrebné preregistrovať okamžite, ale v čase ukončenia doby platnosti. Zároveň je potrebné parkovacie karty naďalej nechávať umiestnené za čelným sklom vozidla. Samospráva čoskoro spustí aj e-shop na nákup a správu parkovacích kariet, do ktorého sa občania dostanú z hlavnej webovej stránky parkovania www.parkovanie.zilina.sk. Slúžiť bude na vytvorenie konta občana, cez ktoré bude z pohodlia domova a moderným spôsobom manažovať parkovacie karty," priblížila.



Mesto Žilina sa stane od 7. júna 2023 výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre. "Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov, pričom zaplatiť bude možné aj cez SMS či aplikáciu," uzavrela hovorkyňa mesta.