Žilina spustila pilotný systém uzamykateľných kontajnerov na Hájiku
Žilinská radnica spustila prvú etapu moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch.
Autor TASR
Žilina 20. mája (TASR) - Žilinská radnica spustila prvú etapu moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, pilotný projekt s uzamykateľnými kontajnermi sa začína sídliskom Hájik s cieľom zabezpečiť férovejšie využívanie zberných nádob a zvýšiť poriadok pri kontajnerových stojiskách a v ich okolí.
V týchto dňoch sa na sídlisku uzamykajú prvé kontajnery a systém sa postupne aktivuje. „Obyvatelia prejavili o nový systém vysoký záujem a viac ako 69 percent domácností si už prevzalo svoje prístupové čipy, čo považujeme za veľmi dobrý výsledok pilotnej fázy. Zvyšným 174 domácnostiam budú čipy doručované priamo do domácností,“ uviedol vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik.
Primátor Peter Fiabáne zdôraznil, že hlavnou ambíciou projektu je zefektívniť odpadové hospodárstvo a priniesť obyvateľom praktickejšie riešenia. „Zavedenie systému má obmedziť takzvanú odpadovú turistiku a zabezpečiť, aby kontajnery využívali predovšetkým obyvatelia, ktorým sú určené. Zároveň ide o dôležitý krok v modernizácii mestského odpadového hospodárstva, ktorý umožní získať dáta a skúsenosti pre jeho ďalšie rozširovanie,“ skonštatoval Fiabáne.
Doplnil, že Hájik bol vybraný ako pilotná lokalita zámerne, keďže má vybudovanú potrebnú infraštruktúru a zároveň tam dlhodobo pretrváva potreba zlepšenia situácie pri kontajnerových stojiskách. Po vyhodnotení pilotnej fázy plánuje mesto pokračovať v postupnom zavádzaní moderného systému triedenia odpadu aj v ďalších častiach Žiliny.
