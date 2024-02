Žilina sústredí príjmy za parkovanie vo Fonde mobility

Žilina 27. februára (TASR) - Mesto Žilina zriadi peňažný Fond mobility, v ktorom sústredí prostriedky z parkovacej politiky. Financovať z neho bude investície v súvislosti s parkovaním, statickou a dynamickou dopravou. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline o tom rozhodli na utorkovom zasadnutí.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že mesto získalo príležitosť zriadiť Fond mobility po prevzatí parkovania v júni 2023. "Všetky získané finančné prostriedky chceme vracať späť do parkovacej politiky. Máme obrovský investičný dlh, čo sa týka stavu parkovísk, potrebujeme dobudovať niektoré odstavné parkovacie plochy, záchytné parkoviská. Využitie by malo byť veľmi cielené a malo by pomáhať rozširovaniu spoplatneného parkovania na území mesta," doplnil.



Do budúcnosti podľa neho ráta žilinská samospráva s použitím finančných prostriedkov vo fonde aj na podporu mestskej hromadnej dopravy, budovanie cyklotrás a kvality verejného priestoru. "Na všetko to, čo by malo byť alternatívou k automobilovej doprave," dodal.



Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Radoslav Vozárik uviedol, že po prevzatí parkovacej politiky zriadila samospráva samostatný účet, na ktorom sú účelovo viazané financie z parkovania. "To je výber z návštevníckeho parkovania, z parkovacích kariet a príjem z pokút. Na Fond mobility sa poukáže výsledok hospodárenia mesta z parkovného za predchádzajúci rok. A ten bude slúžiť po schválení v MsZ na financovanie investícií," vysvetlil.