Technické služby Žiliny začnú kosiť verejnú zeleň v apríli

Žilina 27. marca (TASR) - Technické služby mesta Žilina začnú s kosením verejnej zelene v pondelok 22. apríla. V teréne bude 13 traktorových kosačiek a ruční kosci s rotačnými kosačkami a krovinorezmi. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z komunikačného odboru žilinskej radnice.



Doplnila, že kosenie verejných plôch vo vlastníctve mesta s rozlohou 1,7 milióna metrov štvorcových je rozdelené do troch tried. Do triedy údržby sa zaraďujú spoločensky významné parkové a rekreačné plochy. Kosia sa podľa potreby 12-krát, šesťkrát alebo štyrikrát ročne. "Do druhej triedy patria vnútrobloky, mestské časti, uličná zeleň, cintorín na Bôriku a cestné ťahy. Kosiť sa budú šesťkrát alebo štyrikrát za rok, pričom prioritne sa vykosia ostrovčeky a cestná zeleň, ďalej detské ihriská a exponované plochy. Do tretej triedy údržby sú zaradené extenzívne trávniky, ktoré sa budú kosiť päťkrát za rok," priblížil konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina Peter Rolko.



Spoločnosť Technické služby mesta Žilina vznikla v roku 2021 s cieľom postupného prevzatia a zabezpečenia činností súvisiacich s údržbou verejného priestoru, pričom postupne nahrádza služby externých dodávateľov. "Vzhľadom na nespokojnosť s odvedenou prácou sme sa rozhodli, že úpravu zelene vezmeme do vlastných rúk, teda prostredníctvom Technických služieb mesta," vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Mestská spoločnosť musela podľa neho zabezpečiť nákup novej techniky, strojového vybavenia a vytvorenie ďalších pracovných miest. "Som nesmierne rád, že sa nám darí krok po kroku napĺňať našu víziu. Jej cieľom je postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, čím sa vyhneme dodávateľom z externého prostredia. Týmto spôsobom vieme výrazne znížiť náklady a navyše sa zjednoduší i komunikácia pri riešení nepredvídaných udalostí," dodal primátor.