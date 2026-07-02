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Ulica Vendelína Javorku v Žiline bude jednosmerná
Úprava je súčasťou dlhodobých opatrení mesta, ktorých cieľom je lepšie využitie verejného priestoru, viac parkovacích možností a bezpečnejší pohyb v obytných zónach.
Autor TASR
Žilina 2. júla (TASR) - Mesto Žilina upraví Ulicu Vendelína Javorku, ktorá bude od piatka (3. 7.) v smere od Hečkovej k Hlinskej jednosmerná. Na ulici sa zníži hustota dopravy a zároveň vznikne 25 nových parkovacích miest. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, samospráva týmto krokom pokračuje v zlepšovaní parkovania a dopravy v lokalitách Hliny V, VI, VII a Bôrik.
Na ulici sa zvýši bezpečnosť najmä pre deti a rodičov v okolí základnej školy, kde sa pohybuje veľa chodcov. „V deň zavedenia jednosmerky bude osadené nové dopravné značenie, vodičov však na zmenu upozorní aj dočasné značenie. Ak to počasie dovolí, mesto následne vyznačí aj nové parkovacie pásy,“ vysvetlila Ondrášová s tým, že mesto zároveň žiada vodičov o zvýšenú pozornosť v danej lokalite a rešpektovanie nového dopravného značenia.
Úprava je súčasťou dlhodobých opatrení mesta, ktorých cieľom je lepšie využitie verejného priestoru, viac parkovacích možností a bezpečnejší pohyb v obytných zónach. „Zmena bola konzultovaná s dopravnými inžiniermi zo Žilinskej univerzity. Hlavným podkladom rozhodnutia bol dopravno-kapacitný prieskum realizovaný na priľahlých križovatkách, ktorého výsledky potvrdili, že navrhované dopravné riešenie je možné bezpečne a kapacitne zaviesť do praxe,“ dodala hovorkyňa.
Na ulici sa zvýši bezpečnosť najmä pre deti a rodičov v okolí základnej školy, kde sa pohybuje veľa chodcov. „V deň zavedenia jednosmerky bude osadené nové dopravné značenie, vodičov však na zmenu upozorní aj dočasné značenie. Ak to počasie dovolí, mesto následne vyznačí aj nové parkovacie pásy,“ vysvetlila Ondrášová s tým, že mesto zároveň žiada vodičov o zvýšenú pozornosť v danej lokalite a rešpektovanie nového dopravného značenia.
Úprava je súčasťou dlhodobých opatrení mesta, ktorých cieľom je lepšie využitie verejného priestoru, viac parkovacích možností a bezpečnejší pohyb v obytných zónach. „Zmena bola konzultovaná s dopravnými inžiniermi zo Žilinskej univerzity. Hlavným podkladom rozhodnutia bol dopravno-kapacitný prieskum realizovaný na priľahlých križovatkách, ktorého výsledky potvrdili, že navrhované dopravné riešenie je možné bezpečne a kapacitne zaviesť do praxe,“ dodala hovorkyňa.