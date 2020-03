Týždeň slovenských knižníc: Žilina pripravila edukačné pexeso aj kvíz

Žilina 2. marca (TASR) – Návštevníci Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) si môžu od pondelka do piatka (6. 3.) počas Týždňa slovenských knižníc zahrať edukačné pexeso, vyskúšať si vedomosti v literárnom kvíze s Europe Direct Žilina a vyhrať rozmanité ceny. TASR o tom informovala Mariana Barbořáková z Univerzitnej knižnice UNIZA.



"Pre záujemcov o nové technológie máme pripravenú prednášku Michala Gregora Umelá inteligencia: technológia, ktorú treba poznať. Venovať sa bude téme umelej inteligencie a strojového učenia. S Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva sa môžu návštevníci preniesť v čase do starovekých miest a spoznávať bohaté kultúrne dedičstvo našej planéty prostredníctvom virtuálnej reality," uviedla Barbořáková.





Doplnila, že ďalšou zaujímavou akciou v univerzitnej knižnici bude rozprávanie cestovateľa Miloslava Daníška. "Príde sa podeliť o zážitky z Pacifickej hrebeňovky, ktorú zdolal ako prvý Slovák. Pacifická hrebeňovka je 4286 kilometrov dlhá diaľková turistická trasa, vedúca naprieč celými Spojenými štátmi americkými, pozdĺž západného pobrežia, od Mexika až do Kanady. Ako je možné prejsť túto trasu po vlastných a načo je potrebné sa pripraviť a čo nepodceniť? To všetko sa návštevníci dozvedia na pripravovanej cestovateľskej prednáške," podotkla Barbořáková.



Na záver týždňa ponúkne univerzitná knižnica raňajky s knihovníkom a malú pozornosť pre ženy v rámci Medzinárodného dňa žien. "Počas celého týždňa je bezplatná registrácia čitateľov a budú sa odpúšťať sankčné poplatky," dodala.